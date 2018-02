Könyvbemutató B. KOVÁCS ANDRÁS Ócskavasként mérték ki – A székelyföldi magánosítás csődje, ipari és más példákkal, főleg Háromszékről 1991–2011 című könyvét ma 18 órától mutatja be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében Kisgyörgy Tamás, a Charta Kiadó vezetője és a szerző.

Grafológiai előadás

Március 1-jén 18 órától az uzoni Erdélyi Lajos Könyvtár előadótermében Bokor Ágnes okleveles grafológus előadást tart Írásban rejtett vallomás – kutatás Tamási Áron életének rejtélyei után a grafológia eszközeivel címmel.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 19 órától a kamarateremben az Igor Bauersima: norway.today című előadást játssza Kövesdy István rendezésében.

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román társulat új, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló bemutatót tart. Az előadást rendező Ivácson László és Fazakas Misi Csipkerózsika történetét állítja színpadra a Grimm testvérek meséje zenés-táncos feldolgozásában. Előbemutató mácius 1-jén, bemutató március 2-án 17 órától a Művész Teremben. Jegyek vásárolhatóak a városi kulturális szervezőirodában vagy a www.biletmaster.ro honlapon. Egy jegy ára 15 lej.

25 éves az Osonó

A programsorozat részeként ma 16 órakor a Klub Bowling Sepsiszentgyörgy pályáin kerül sor a megyeszékhelyi színházak közötti bowlingbajnokságra. Az Andrei Mureșanu Színház, a Cimborák Bábszínház, a Háromszék Táncegyüttes, az M Stúdió, a Tamási Áron Színház, valamint az Osonó Színházműhely tagjai mérik össze bowlingtudásukat. Az esemény középpontjában a játék és a közösségi élmény áll, illetve az a szándék, hogy a hat társulat tagjai ilyen jellegű, rendhagyó módon is találkozzanak. Mivel a bajnokság nyitott az érdeklődők számára, az esemény egy másfajta találkozást is kezdeményez a nézőkkel, akik a társulatok tagjait ebben a nem megszokott „szerepben” láthatják. Az interjúkkal tarkított másfél órás programot élőben lehet követni az Osonó Színházműhely Facebook-oldalán, de többször jelentkezik majd a helyszínről a Sepsi Rádió is. A helyszíni közvetítés sportkommentátora Erdély András.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16.15-től Fantomszál román felirattal; 16.30-tól Jöjj el, napfény! román felirattal; 18.15-től A víz érintése román felirattal; 18.30-tól A Pentagon titkai magyar szinkronnal; 20.30-tól Fekete Párduc román felirattal; 21-től A Viszkis román felirattal. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon. * Az országos Orange-szerda-programban szerdán a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon.

Rádió

A Mária rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária rádióval, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Hatodik Nagy Műveltségi Vetélkedő

A Turulmadár Ifjúsági Iroda idén hatodik alkalommal szervezi meg a vetélkedőt, amelynek célja a fiatalok tudásának, műveltségének megmérettetése. Az előző évekhez hasonlóan, idén is háromfős középiskolás csapatok iratkozását várják. Jelentkezni az info@turuliroda.ro e-mail-címen lehet, ahová a következő adatokat kell beküldeni: csapattagok neve, csapatnév, csapatvezető telefonszáma, e-mail-címe, iskola, osztály, helység. Jelentkezési határidő: március 16. A rendezvény március 24-én 10 órától zajlik a sepsiszentgytögyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Partner: a Székely Mikó Kollégium.

Felfüggesztik

a beteglátogatást

Tekintettel az akut légúti fertőzések számának megemelkedésére, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház meghatározatlan ideig felfüggeszti a beteglátogatást a kórház minden osztályán.

Kalendárium Baróton

Március 2-án, pénteken 18 órától a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében a Fürkésző sorozatban az ideje van a vállalásnak gondolat mentén Vállalkozz bátran címmel Kristó Kinga, a sepsiszentgyörgyi Junior Business Club alelnöke ismerteti az egyesület küldetését, céljait. A vállalkozó szellemű fiatalok és kezdő vállalkozók támogatásáért alakult egyesület eseményére várnak minden olyan érdeklődőt, akinek megfordult a fejé­ben, hogy vállalkozna álmai megvalósítására, de még nem kapott hozzá megfelelő biztatást, támogatást. Továbbá azokat a fiatalokat is, akik érdemben még nem találkoztak a gazdasági vállalkozás fogalmának értelmezésével, hogy feltehessék kérdéseiket, megoszthassák kételyeiket. Nem utolsósorban várják mindazon vállalkozókat, akik jó szívvel megosztják sikereiket a hallgatósággal! Házigazda Hoffmann Edit muzeológus.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Angyaloson szünetel az ivóvíz-szolgáltatás, mivel elfagyott az angyalosi víztartály pótlását biztosító vezeték a martonosi nyomásfokozó és az angyalosi vízgyűjtő tartály közti szakaszon. A vállalat személyzete a probléma megoldásával foglalkozik. Az érintett fogyasztók kérésére ivóvizet szállítanak. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

ÁRAMSZÜNET. Uzonban ma 8–16 óráig, Árkoson ma és csütörtökön 8–16 óráig, Dobollón csütörtökön 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

NYÍLT NAP JÓ CSELEKEDETTEL. A sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthon meghívja szülői közösségét, barátait, támogatóit, vegyenek részt egy jó cselekedettel összehangolt nyílt napon. Ma 9–16 óráig a szülők betekintést nyerhetnek a gyermekek szabad tevékenységeibe, a tornateremben berendezett központban pedig minden felelős szülő, nagyszülő, barát, önkéntes véradó lehet. A nyílt nap partnere a Kovászna Megyei Vérközpont és a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.