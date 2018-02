Városnézőben Kovásznán

Sétánk kiindulópontjának a városházát választottuk. A polgármester irodájában beszélgettünk arról a sziszifuszi, a bürokrácia kelepcéivel tűzdelt munkáról, amelynek kézzelfogható eredményét csak később élvezhetik a városlakók: a város számára nagyon fontos pályázatról volt szó.

A tavalyi év megvalósításaként értékelte a polgármester, hogy augusztus 17-én aláírták a finanszírozási szerződést 11 utca felújítására. Gyerő büszkén nyilatkozta: a Középrégióhoz tartozó hat fürdőváros közül Kovászna az első, amely elnyerte a támogatást a Regionális Operatív Program keretében, a fürdővárosok infrastruktúrájának korszerűsítését célzó pályázati kiíráson. A héten valószínűleg aláírják a szerződést a tervezésre, egy hónap múlva a munkálat versenytárgyalását is meghirdethetik – tudtuk meg.

Folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket. Például a Kőrösi-líceum bentlakásának felújítására, tanműhely, tankonyha kialakítására, a szociális lakások problémájának megoldására kutatják a megfelelő finanszírozási lehetőségeket, hisz önerőből mindez nem valósítható meg – sorolta.

A városháza működéséről beszélve Gyerő sajnálattal mondta el: sok munkahely betöltetlen, s ez gondot okoz a feladatok elvégzésében. Például nincs főépítész, építészeti felügyelő, a közbeszerzési osztályon is hiányos a személyzet. Az alacsony fizetések, a nagy felelősség nem vonzó a szakemberek számára.

A városnézés első stációja a Dózsa György park volt. Útban arrafelé láthattuk, a szociális segélyezettek az éjszaka hullott havat takarították a járdákról, a városgazdálkodási cég gépei az utakat tartották tisztán – nem is okozott fennakadást Kovásznán a havazás.

A parkban rögtön szembeötlött a felújított, bekerített játszótér. Hangsúlyt fektettek a meglévő játszóterek korszerűsítésére, tíz újat építettek, kerítettek be. Utóbbi munkálattal eleget tettek a fogyasztóvédelmi előírásoknak is – sorolta a polgármester.

– Valóra válik-e az álom, lesz-e műfüves focipálya a parkban? – tettük fel a kérdést.

– Kiegészítettük, véglegesítettük a Dózsa György parkba tervezett műfüves, öltözőkkel, zuhanyzóval ellátott minifoci-pálya műszaki tervét. A munkálat szerepel az idei befektetési listánkon. Meghirdetjük a közbeszerzést, és reméljük, hogy mielőbb átvehetik a létesítményt a spor­tolók – kaptuk a megnyugtató választ.

Az Iskola utca irányába folytattuk utunkat. A központi hídon áthaladva mondta a polgármester, tavaly a Puskás hídtól idáig kitakarították a Kovászna-patak medrét, idén az alsó részen folytatják a munkát. Aztán a hótól megtisztított úton virító jelzésekre mutatott: a tavaly vásárolt festőgéppel, önerőből végzik a jelzések festését. Ugyanúgy a parkolóhelyeket is kijelölik, egy részüket már bérbe is adták a lakosságnak.

Az Iskola utcában a közismert – és közveszélyt jelentő – bádogtetejű ház szúrt szemet.

– Mi lesz a sorsa? – kérdeztük.

– Egyértelműen csúfítja a városképet, ugyanúgy, mint a parkban lévő, szakszervezeti tulajdonú ingatlan. Sajnos, nem sikerült emelt adóval sújtanunk azokat, akik nem rendezik ingatlanjaikat, mert nincs alkalmazottunk az városrendészeti irodában. A ház egyik tulajdonosával beszélgettünk, azt állítja, fel akarja újítani… – kaptuk a nem túl lelkesítő választ.

A Kádár László Képtár előtt sorolta a polgármester: felújították a képtár kerítését, úgyszintén a piacnál is. A képtári sétányon közvilágítást létesítettek, térkövezték a járdát. A közvilágítás bővítését az egész városban végzik, a központi parkban is felújították.

A Kőrösi Csoma Sándor Líceum előtt hosszabban elidőzünk, van mondanivalója a polgármesternek.

– Benyújtottuk a fejlesztési minisztériumhoz a líceum új épületszárnyának megépítésére vonatkozó iratcsomót. Együtt van az elkezdett óvoda dosszié­jával, benne a felújított műszaki terv, megvalósíthatósági tanulmány. Megrendeltük a város tanintézményei tűzvédelmi-műszaki terveit. Részben el is készültek, a költségvetés kiegészítésnél 600 ezer lejt szánunk a munkálatokra, hogy az épületek megfeleljenek a tűzvédelmi előírásoknak.

– Sok szó esett a köztemető bővítéséről. Sikerült-e érdemben lépni? – faggattuk Gyerőt.

– Felvettük a kapcsolatot a temetővel határos területek tulajdonosaival, sajnos, előbb nekik kell rendezniük földjeik jogi státusát, napirendre kell hozniuk a telekkönyveket, csak ezután tudunk hivatalosan is tárgyalásba kezdeni velük – kaptuk a választ.

A Ștefan cel Mare utcán Vajnafalva irányába haladva az utak és környezetük állapotáról esett szó.

– Folyamatosan javítjuk, járható állapotban tartjuk az utakat. A Ștefan cel Mare út mentén 750 facsemetét ültetünk, platánokat, tujákat, kőriseket, fenyőket, más fákat. Aszfaltoztunk a Petőfi és Egyesülés utca közötti szakaszon, az Iskola utcában is. Járdákat s a piac egy részét is térköveztük. A közbiztonság érdekében bővítettük a térfigyelő kamerák hálózatát. Lakótelepi szeméttárolókat építettünk, újítottunk fel, összesen tizenkettőt. A Közművekkel karöltve végezzük a Vizek utcai ivóvízvezeték, szennyvíz- és esővízcsatornák teljes körű felújítását, bővítését. Gyarapítottuk a köztéri padok, hirdetőtáblák, virágosládák, szemeteskosarak számát. Végeztük a terület-karbantartási, parkosítási, hóeltakarítási munkálatokat, rendben tartottuk a zöldövezeteket – számolt be a városvezető.

Időközben a vajnafalvi Ifjúsági parkhoz értünk. A friss hóban is látszott: el van hanyagolva.

– Szándékunkban áll a park felújítása, sok turista fordul itt meg, javítani kell a városképet. Az idegenforgalmi illetékből befolyt összegből biztosítjuk rá részben az anyagi alapot. Úgyszintén rendezzük a Teculescu-szobor környékét. Az Eminescu utcában az Electrica föld alá viszi a légi vezetékeket, ez alkalommal a városháza felújítja a közvilágítást – sorolta a vajnafalvi terveket Gyerő.

A következő úti cél a Tündérvölgy. A városháza itteni egyik legfontosabb teendője a DC14 jelzésű, kommandói út karbantartása. Télen-nyáron folyik a munka, hogy a városi tulajdonba vissza­került út járható legyen.

De egyéb tennivaló is van a Tündérvölgyben.

– Megjavítottuk a Horgász-patak vasúti hídját. A Montana Szálloda mögött piknikezőhely kialakításába kezdtünk. Idén kerti bútorzatot, padokat, asztalokat, filagóriákat telepítünk. Folyamatosan karbantartjuk a zöldövezetet egészen a víztisztító állomásig, hiszen ez a rész az üdülni, gyógyulni érkező vendégek kedvenc helyszíne – tudtuk meg a terveket.

Vajnafalváról egyenesen a Lőrincz Zsigmond Sípályához hajtottunk. Szomorú, de idén a hó hiánya miatt eddig csak néhány napot működhetett a felvonó, az elmúlt szezonban viszont két hónapot folyamatosan lehetett itt sízni.

– Hogyan lehetne meghosszabbítani a sípálya „életképességét”? – puhatolóztunk.

– Hóágyúkkal biztosítani lehet a havat a pályán. A Progressio Helyi Akciócsoport tagjaként pályázatot nyújtottunk be három modern hóágyú vásárlásának finanszírozására, a szerződést meg is kötöttük. Idén pályázunk egy elektronikus beléptetőrendszer, illetve egy nagy kapacitású szivattyú beszerzésére. Ez utóbbi juttatja el a vizet a hóágyúkhoz, így nagyobb részen lehet mesterséges havat biztosítani – vázolta a terveket a polgármester.

– És mi lesz a sorsa a kovásznaiak nagy álmának, a wellnesközpontnak, amelyet a sípálya mellé képzeltek el?

– Megrendeltük, láttamozási eljárás alatt van a strand és a wellness helyszínéül szolgáló rész részleges területrendezési terve. Enélkül nem léphetünk a megvalósítás útjára. A folyamat nem egyszerű, láttamozásokat, engedélyeket kell beszerezni különböző hivataloktól, mindez időigényes, bürokratikus eljárást feltételez – ismertette a helyzetet Gyerő.

Útban vissza a városháza felé szót ejtettünk Kovászna egyik „negyedéről”, Csomakőrösről.

Utakat javítottak, sáncokat ástak ki. Felújítást végeztek a kultúrotthonon, folyamatban van a település közművesítése – tudtuk meg.

A városnéző séta után – amelynek során csak részleges képet kaphattunk Kovászna mindennapjairól, ennél sokkal több történik a városban – a kulturális, ifjúsági, közéleti, bel- és külkapcsolati témakörben folytathattuk volna a beszélgetést. Van miről szólni, de hogy mindent felsoroljunk, arra nincs időnk. Így végezetül Gyerő József megállapította: sajnos, hiába az akarat, a jelenlegi állapotok mellett nehéz szabályszerűen elkölteni a város pénzét. Ehhez megfelelő adminisztratív kapacitás, szakemberek szükségesek – mindezt viszont egyelőre részleges hiányként kell elkönyvelni és fontos feladatként kezelni.