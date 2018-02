Rajtolnak a nyílt napok (Iratkozás előkészítő osztályba )

Korábbi évekhez hasonlóan kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket, akik pedig szeptember 1. és december 31. között érik el ezt az életkort, csak akkor kezdhetik meg ősszel az előkészítő osztályt, ha előzőleg átesnek az iskolaérettséget megállapító pszichoszomatikus felmérésen. Ezt a szülők kérésére végzik március 1–23. között a kijelölt intézményekben. Az iskolakörzeteket, az egyes iskolákban induló osztályokat március 1-jén teszik közzé, a részletes információk megjelennek a megyei tanfelügyelőség és az érintett iskolák honlapján, illetve kifüggesztve az egyes egységeknél. Ha egy adott osztálynak sajátos a kínálata, azt is a szülők tudomására hozzák, valamint azokat a kritériumokat is, amelyek alapján döntenek túljelentkezés esetén.

Háromszéken idén is csak Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen jelölnek ki iskolakörzeteket, amelyek új utcák és utcanevek megjelenése miatt némileg változnak a korábbihoz képest, ezekről legkésőbb csütörtökön tájékoztatják a lakosságot a már említett felületeken. Az iratkozás március 8-án kezdődik és 26-án fejeződik be, ez idő alatt a benyújtott iratcsomó ellenőrzése és a jelentkezés szülők általi második megerősítése, azaz érvényesítése is megtörténik. A kijelölt körzetekhez tartozó gyermekeket kötelezően fogadni kell az adott körzethez tartozó iskolában, ha pedig a szülő más iskolába kívánja íratni gyermekét, a március 27-i számítógépes elosztás után besorolhatják a kiválasztott iskolába, ha ott maradtak szabad helyek. Áprilisban egy második beiratkozási időszak is lesz, amikor azok a szülők jelentkezhetnek, akiknek gyermekét az első körben nem sikerült beíratni.