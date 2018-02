Fedett pályán is korcsolyázhatunk

Hivatalosan is átadták tegnap a Sepsi Aréna melletti fedett jégpályát, így mától birtokba vehetik a városlakók is, indul a közkorcsolyázás.



Az új jégpályán szerdán és pénteken 19.30 és 21.30 óra között, hétvégén pedig 11 és 13, illetve 19 és 21 óra között lehet korcsolyázni. A teljes árú jegy 9 lej, a kedvezményes – gyerek-, diák-, nyugdíjas- – jegy ára 6 lej, a korcsolyabérlésért 10 lejt kell fizetni. A városháza ismertette azt is, az új pályán különböző edzések, mérkőzések és tornák is zajlanak majd, ezért előfordulhat, hogy elmarad a hétvégi délelőtti közkorcsolyázás, és csak délután lesz látogatható a fedett pálya. Hasonló helyzet most hétvégén lesz, amikor az U8–U10-es korosztály IV. Bogyán János-emléktornájának ad otthont az Aréna melletti létesítmény. (dvk)