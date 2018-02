Nem támogatják a főügyész menesztését

A nyilvános ülésen jelen lévő Toader a testület előtt is kifejtette álláspontját, miszerint a főügyész önkényesen, hatáskörét túllépve, alkotmánysértő és törvénytelen módon vezeti a korrupcióellenes ügyészséget. A tárcavezető húsz pontba szedett „bűnlajstromában” egyebek mellett azokra az alkotmánybírósági határozatokra hivatkozott, amelyek szerint a vádhatóság – Kövesi vezetésével – az utóbbi év során háromszor is alkotmányos konfliktusba keveredett más állami hatóságokkal. Az igazságügyi miniszter egyébként úgy nyilatkozott, előre látható volt, milyen döntést hoz a Legfelsőbb Bírói Tanács javaslatával kapcsolatban, s kifejtette azt is: a testület, illetve az államfő döntésétől függetlenül a vitának folytatódnia kell.

Kövesi azt állította: valótlan, bizonyítékok nélküli, megalapozatlan vádakat olvastak a fejére. Tagadta, hogy az általa vezetett intézmény bizonyítékokat hamisítana, akárcsak azt, hogy semmibe venné az alkotmánybíróság határozatait. A főügyész megismételte korábbi sajtóértekezletén kifejtett álláspontját, miszerint bűnvádi eljárás alá vont vádlottak intéztek kétségbeesett támadást ellene azzal a céllal, hogy lejárassák az igazságszolgáltatást. Kövesi a tegnapi ülésen egyébként felrótta az igazságügyi miniszternek, hogy mindeddig nem volt kíváncsi álláspontjára az ellene felhozott vádakkal kapcsolatban. Megjegyezte azt is, nem világos előtte, miként mérte fel az igazságügyi miniszter, hogy a külföldi sajtónak adott nyilatkozataival milyen mértékben rontott az ország megítélésén.

Augustin Lazăr legfőbb ügyész úgy vélekedett, hogy a miniszter a bírói tanács rendelkezéseit megsértve szabálytalanul kezdeményezte a korrupcióellenes hatóság főügyészének leváltását. A Legfelsőbb Bírói Tanács ügyészi részlegének ülése 6:1 arányban szavazott – Kövesi védelmében – a miniszter kezdeményezése ellen.