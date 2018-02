Nem jelenik meg

Megszűnt a nagyváradi Reggeli Újság, az egyetlen olyan hazai magyar lap, amelyet román befektetők hoztak létre és tartottak fenn közel 14 éven át. Az Euro Media Kiadói és Sajtóház Rt. által kiadott lap 2004. március 8-tól heti hat számmal, majd később heti öt számmal jelentkezett, 2018-tól azonban már csak hetilapként jelent meg. A lap szerkesztői a kiadvány honlapján közzétett közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy tőlük is független és „előttük is homályos okok” vezettek az újság megszűnéséhez. Szerintük a lap tulajdonosai elmulasztották fizetni a nyomdai költségeket, és a nyomda megtagadta a Reggeli Újság kinyomtatását. (MTI)



INDULHAT A MUNKA VIDOMBÁKON. A Brassó megyei közgyűlés elindította azt a versenytárgyalást, amelynek célja, hogy a következő szakaszban a vidombáki repülőtér öt újabb eleme épüljön meg. A tervek szerint a munkálatokat április végén elkezdik, és négy hónap alatt be is fejezik. Egyelőre csupán a kifutópálya és a kerítés készült el a Brassó-Vidombák nemzetközi repülőtéren, ahol öt év kényszerszünet után nyílhat meg ismét az építőtelep, és folytathatják a beruházást. A licitre hat társulás jelentkezett, a szerződés becsült összértéke 9,2 millió euró. A pályázók között van brassói, bukaresti, és botoşani-i vállalkozás mellett egy olasz cég is, amely helyi vállalkozókkal társult. Adrian Veştea, Brassó megye önkormányzatának elnöke abban reménykedik, sikerül megelőzni a fellebbezéseket, a szerződéskötést követően pedig áprilisban kiadhatják a munkakezdési parancsot. Az építkezést jövő évben is folytatják, az ütemterv szerint az utasterminál, az irányítótorony, az energetikai épületek és a többi melléképület készül el. (Krónika)

KÉNYSZERVAKÁCIÓ. A kedvezőtlen időjárás miatt egész héten szünetel a tanítás a fővárosi állami iskolákban és óvodákban – jelentette be tegnap Bukarest főpolgármestere. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint március 2-áig kitart a fagy a fővárosban. Gabriela Firea azt üzente a kényszervakáció miatt elégedetlenkedő diákok szüleinek, hogy az iskola célja az oktatás, nem pedig a gyermekek felügyelete, amíg szüleik dolgoznak. Kifejtette, megérti a helyzet okozta kellemetlenségeket, és arra kérte a szülőket, próbálják családon belül, iskolások révén biztosítani gyermekeik felügyeletét. Megjegyezte, azért rendelték el a diákok és tanárok védelme érdekében a tanítás felfüggesztését, mivel az utóbbi időszakban számtalan vírusos, grippés megbetegedést jegyeztek. (Agerpres/Digi24)

KÉSŐBB VIZSGÁZNAK. Elhalasztotta a tanügyminisztérium a rossz időjárás okán az idei érettségi vizsgán a digitális és nyelvi kompetenciák felmérését, amelyet hétfőn és kedden kellett volna megejteni. A tárca közleménye szerint a vizsgát a legelső napon megtartják, amint ismét lehet iskolába menni. (Marosvásárhelyi Rádió)

GYÚJTOGATÓT FOGTAK? Azonosítottak egy férfit, aki felelős lehet a Szociáldemokrata Párt kolozsvári székházánál elkövetett gyújtogatásért. A Kolozs megyei rendőrség még pénteken vizsgálatot indított az ügyben. A hatóságok házkutatást végeztek a gyanúsított lakásában, akit rongálással vádolnak, a rendőrök ruhadarabokat és egyéb tárgyakat foglaltak le, amelyek az esetre vonatkozó tárgyi bizonyítékok lehetnek. A párt kolozsvári elnöke, Gabriel Horia Nasra azt sugallta korábbi nyilatkozatában, hogy a gyújtogatást az SZDP ellen tüntetők hajtották végre múlt csütörtökön. (Főtér)