Globális választ a migrációs helyzetre

Leszögezte: a helyzet még mindig törékeny Európában, nincsen vesztegetni való idő, a válság megoldása nem nemzeti vagy európai, hanem globális felelősség. Szerinte sokat javult a helyzet, tavaly 20 százalékkal kevesebben érkeztek az EU-ba, mint 2014-ben, megerősítették a külső határok védelmét, a harmadik országokban elhelyezett migránsok körülményei is javultak, a menekültügyi kérelmek elbírálása pedig egyre gyorsabb. Volker Türk, az ENSZ menekültügyi főbiztosának egyik helyettese arról számolt be, jelenleg 22,5 millió menekültet tartanak számon a világon, a leginkább érintett országok azonban nem európaiak. A vitában Csenger-Zalán Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke is felszólalt. Üdvözölte, hogy a tervezet utal a befogadó országok legitim biztonsági aggályaira. A biztonsági kockázatot jelentő személyeket már a határátlépésnél ki kell szűrni, a gazdasági bevándorlókat pedig EU-n kívüli központokban szét kell választani a valódi menekültektől. Emellett fontos a kiváltó okok kezelése, a helyszíni segítség, valamint a radikalizálódás visszaszorítása – mondta.