Egyiptomban a szentgyörgyiek (Khumba Transz-Afrika Expedíció, 2018)

A be nem tervezett kairói várakozás szerencsés hozadéka egy Afrika-utazóval való találkozás. Az utazó most fejezte be a kontinenst körbejáró, 15 hónapja tartó útját, és megosztotta a szentgyörgyiekkel friss tapasztalatait. A mondhatni naprakész információk, a személyesen megélt eseményekből leszűrt tanácsok hasznosan egészítik ki a felkészülés során gyűjtött eddigi ismereteiket. A háromszékiek kedden Egyiptom ősi, nagy civilizációjának emlékeihez látogattak: egyebek mellett az Egyiptomi Múzeumba és a gízai-fennsík világhírű piramisaihoz. Figyelték és dokumentálták Kairó kevésbé ismert arcát is, a mindennapok embereit, munkáját, utcaképét.

