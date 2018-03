Férfibaj (Erdő-mező ajándéka)

Aki eme abnormitásban szenved – azaz a korosabb férfiak nagy része – alig képes szabályozni a dülmirigy által befolyásolt vizelést. A húgyhólyag alján, a húgyvezetéket körülvevő, nemi funkciót ellátó mirigy megnagyobbodásával a húgyvezeték szűkül és nehezíti a vizelet eltávozását. Gyakoribbá, olykor hirtelenné válik a vizelési inger és éjszaka sem kímél. Kellemetlen esemény (és jóformán nem rejthető) a váratlan és megállíthatatlan vizelés nyomban az inger után. Ez a vizelettartás képtelensége (inkontinencia). A prosztatarák pedig egyike a leggyakoribb, férfiak halálát okozó kórnak.

A prosztata (kb. 20 grammnyi) szerv, amelynek enyhén lúgos váladéka az ejakulációs váladék, az ondó mintegy 20 százaléka, és a herékben képződött hímivarsejteket juttatja a női ivarsejtekhez. A szerv megnagyobbodásáról, illetve az elrákosodás veszélyéről a szakorvos végbélen keresztüli tapintással, PSA (prosztata­specifikus antigén) vizsgálattal és átvilágítással nyerhet pontosabb képet.

A szakorvosi vizsgálat, a felírt gyógyszer szedése és a változások folyamatos követése kötelező a betegnek. Mit tehet az a beteg, aki bízik a természet adta gyógymódban is? Az étkezési tök (Cucurbita pepo) magva (cucurbitae semen), különösen ennek maghéj nélküli változata (var.styriaca) a prosztata jóindulatú daganata esetén ajánlott, mert a fitoszterolok, az E-vitamin mellett olyan, szervezetünk számára fontos nyomelemeket is tartalmaz, mint a szelén, mangán, réz és cink. Rendszeres fogyasztása enyhíti a vizeletürítési nehéz­ségeket, és a szterolok befolyásával gátolja a dihidro-tesztoszteron képződését és tárolását, amely a prosztata megnagyobbodásáért felelős. A tökmagból azonos rendeltetésű gyári gyógyszerek is készülnek. Ajánljuk naponta háromszor egy-két evőkanál tökmagot fogyasztani a nehéz vizeletürítés könnyítése céljából.