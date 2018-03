Iohannis védelmében a vádhatóság (Évet értékelt a korrupcióellenes ügyészség)

Az államfő az Országos Korrupcióellenes Ügyészség tegnapi évértékelő értekezletén vette ismét védelmébe a vádhatóságot. Részrehajlónak, tendenciózusnak és politikailag elkötelezettnek minősítette az ügyészségről bemutatott miniszteri jelentést, amelyre hivatkozva a szaktárca vezetője Laura Codruţa Kövesi főügyész leváltását kezdeményezte.

Klaus Iohannis kifejtette, a korrupcióellenes ügyészség tevékenységével bebizonyította, számára a jogállamiság elvei nem üres szólamok, és kijelentette: Romániának olyan törvényekre és közpolitikákra van szüksége, amelyek nagyobb hangsúlyt fektetnek a korrupció megelőzésére, valamint az állampolgárok, különösen a fiatalok arra irányuló nevelésére, hogy belássák: a korrupció minden formája káros.

Az elnök nem tért ki beszédében arra, eltávolítja-e hivatalából a szociálliberális kormány által bírált korrupcióellenes főügyészt, de érkezéskor a rá váró újságírók érdeklődésére annyit mondott, „egyre távolabb kerülünk egy felmentéstől”. Az államfő feltehetően arra utalt, hogy előző nap a bírák és ügyészek szakmai testülete is negatívan véleményezte a főügyész felmentését célzó miniszteri kezdeményezést.

Kövesi tevékenységi beszámolójában elmondta: a hazai bíróságok tavaly több mint 700 vádlottat ítéltek el a korrupcióellenes ügyészség vádiratai alapján, köztük három képviselőt, egy szenátort és 28 polgármestert. Ugyanakkor elismerte, hogy tavaly 92 vádlottjukat felmentették, a megalapozatlanul bíróság elé állított vádlottak 9 százalékos aránya azonban alacsonyabb volt, mint 2016-ban.

A vádhatóságnál dolgozó mintegy száz ügyész tavaly 3800 ügyet oldott meg a megoldásra váró több mint 11 ezerből. Ez újabb rekordnak számít a csaknem másfél évtizede alakult intézménynél, de így is további hatezer megoldásra váró ügyet görgetnek maguk előtt – magyarázta a főügyész.

Kövesi rámutatott: a hatékonyság tekintetében az is beszédes adat, hogy a korrupcióellenes ügyészség tavaly – a vádiratai alapján hozott jogerős bírósági ítéletek révén – csaknem 160 millió eurónyi jogtalanul eltulajdonított közpénz „visszaszerzését” tette lehetővé, de ahhoz, hogy ez az összeg valóban visszatérjen az államkasszába, be is kell hajtani az elítéltektől.

Senki számára sem meglepetés, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács ügyészi részlege negatívan véleményezte az igazságügyi miniszternek azon javaslatát, hogy vissza­hívják tisztségéből Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyészt – nyilatkozta Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt vezetője. Az újságírók érdeklődésére, hogy megtámadják-e az alkotmánybíróságon Iohannis döntését, amennyiben elutasítja a korrupcióellenes főügyész tisztségből való visszahívását, Dragnea azt válaszolta, erről majd akkor beszélnek, ha ez valóban megtörténik.