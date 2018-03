A bizottsági elnök hozzátette: e mulatságoknak vendégei közé tartoztak: Victor Ponta, Liviu Dragnea, Laura Codruţa Kövesi, Livia Stanciu – a legfelsőbb bíróság volt elnöke – és mások. „Maior azt nyilatkozta, egyesek gyakrabban, mások ritkábban jöttek, és úgy vélte, nincs abban semmi rossz, hogy intézményes kapcsolatot tartó személyek között informális találkozókra is sor kerül” – mondta Manda. (Agerpres)

A LEGZÖLDEBB VÁROS. Gyulafehérvár az egyetlen olyan hazai város, amely több mint 70 százalékban megújuló energiaforrásokat használ – derül ki a Carbon Disclosure Project tanulmányból. Így az egykori fejedelmi székhely felkerült a világ 100 legzöldebb városa listára. A település energiaigényét 99 százalékban olyan megújuló energiaforrásokkal elégítik ki, amelyet 96 százalékban a vízerőművek, 1 százalékban a szélerőművek, 2 százalékban pedig napelemek segítségével állítanak elő. Gyulafehérváron a tanulmány szerint mindössze 1 százalékban használnak földgázzal termelt energiát. (Transindex)

KITART A FAGY. Továbbra is közlekedési gondokat okoz az ország délkeleti részén az erős szél és a rendkívül hideg idő. Szerdán újabb hófúvásra figyelmeztető riasztás lépett hatályba az ország hét megyéjében, és a hét elején kiadott fagyriadó péntek este 8 óráig érvényes. Szerdán még mindig havazott a dobrudzsai megyékben és a Bărăgan-síkságon, ahol az óránkénti 50 kilométeres sebességet meghaladó szél hóátfúvásokat okoz, ellehetetlenítve az utak és vasúti pályák megtisztítását. Továbbra is le van zárva az A2-es, a Konstancát elkerülő A4-es autópálya, illetve 14 főút és 47 megyei út. 107 vonatjáratot töröltek, a közlekedő járatok is jelentős késéseket halmoznak fel, s az erős szél miatt bezárták mind a négy tengeri kikötőt. Tegnap is szünetelt a tanítás az ország délkeleti megyéiben és a fővárosban. A katasztrófavédelem egységei a héten 450 bajba jutott embert mentettek ki a hó fogságából, és több mint ötven esetben segítettek a mentősöknek kórházba szállítani a beteg vagy kezelésre szoruló embereket. A katasztrófavédelem biztosította a fogyasztókat, hogy az ország gázellátása nincs veszélyben. (MTI)

MEGBÍRSÁGOLT HALOTT. Hét éve elhunyt személyt bírságolt meg ebben a hónapban a brăilai helyi rendőrség, mert a férfi állítólag személygépkocsiját próbálta meg eladni egy erre nem engedélyezett helyen. Az ügy akkor került nyilvánosságra, amikor az elhunyt férfi gyermeke egy közösségi oldalon megosztotta az édesapja nevére szóló jegyzőkönyvet. Az autó tulajdonosát, aki 2011. augusztus 6-án elhunyt, 500 lejre megbírságolták, mert olyan helyen kínálta volna eladásra gépjárművét, amely nem engedélyezett ilyen tevékenységek lebonyolítására. A jegyzőkönyvet kiállító helyi rendőr az egyéb megjegyzésekhez még azt is beírta: az autó tulajdonosa nem volt jelen a jegyzőkönyv kiállításakor. (Agerpres)