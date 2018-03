Újra kell gondolni a forgalmat (Sepsiszentgyörgy)

A testület összetételét a tegnap megtartott soros ülésen csak elvben szavazták meg, tagjait a polgármester jelöli ki, aki a közlekedési bizottság elnöke is. Alelnök az egyik alpolgármester lesz, titkár a városgazdálkodási iroda vezetője, és helyet kap a bizottságban a városmenedzser, a városi jegyző és a főépítész, a helyi rendőrség irányítója, a helyi tanács egyik tagja, valamint a közlekedési rendőrség képviselője is. Megbízatásuk igen szerteágazó, a városfejlesztési stratégiától a járdák és zöldövezetek kivitelezéséig terjed, és gyakorlatilag minden rájuk tartozik, ami a helyváltoztatással kapcsolatos: az utcák, útkereszteződések, gyalogátjárók, biciklisávok kialakítása és kijelölése, a járművek engedélyezése, bizonyos korlátok és szabályok megszabása, új közlekedési lehetőségek létrehozása és így tovább. A tanácsülésen csak a helyi buszvállalat elköltöztetése, a buszjáratok újraszervezése és bővítése, a gyalogos és kerékpáros forgalom ösztönzése hangzott el konkrét célként, egy következő határozatban azonban a terelőút megépítéséhez szükséges övezeti városrendezési terv elkészíttetését is jóváhagyták.

És ez még csak a kezdet. Sepsiszentgyörgy önkormányzata tavaly ősszel fogadta el a városi mobilitási tervet, amely 2035-ig határozza meg azt az irányt, amerre a forgalmat kívánja terelni a városvezetés – a civilizáltabb, emberbarátibb, környezetkímélőbb közlekedési viszonyok kialakításához ugyanis hosszú távú, összehangolt erőfeszítésekre van szükség. Az egyik legnagyobb lépés a közszállítás megújítása lesz: a tervek szerint uniós támogatásból vásárol új, villamos meghajtású buszokat a megyeszékhely, és új telephelyet is épít számukra a város határában. Ugyancsak fontos eleme a tervnek az a közlekedési tanulmány, amelynek március végéig kell elkészülnie: ettől remélik néhány vitás kérdés tisztázását, például a sokak szerint túlzásba vitt egyirányú utcákra és a sokak által hiányolt bicikliút-hálózatra vonatkozóan. A fő problémát – ami nem csupán a miénk, de Romániában még sehol sem sikerült jól megoldani – Antal Árpád polgármester már többször megfogalmazta: ez a város nem húszezer gépkocsi befogadására épült...