Véradással egybekötött nyílt nap az óvodában

Sokan szeretnének segíteni a beteg, bajba jutott embereken, de nem tudják, hogyan, anyagiakat pedig nem mindenki tud áldozni erre, ezért szervezték meg a véradást – tájékoztatott Kádár Enikő óvodaigazgató. Ő maga rendszeres önkéntes véradó, innen jött az ötlet, de a kivitelezés csapatmunka, munkatársai a legapróbb részleteket is kidolgozták – mondotta.

Valóban így volt, hisz tegnap jó házigazdaként fogadták a szülőket, akik közül többen munkatársaikat is mozgósították. Dobondi Kinga kisfia nagycsoportos, idén búcsúznak az óvodától, az anyuka erre az alkalomra három munkatársával együtt érkezett véradásra. Szabó Ildikó is nagycsoportos anyuka, jó ötletnek tartja a véradással egybekötött nyílt napot, szerinte ezt máshol is meg lehetne szervezni, úgy véli, lennének jelentkezők, mert a legtöbb ember segítőkész, csak nem tudja, mit tegyen. Az olaszországi Trombetoni Gabriele kisfia a román tagozaton óvodás, ahogy meghallotta a lehetőséget, azonnal jelentkezett, számára ez nem különleges, Olaszországban rendszeres véradó.

Dr. Imreh László, a megyei vérközpont orvosa lapunknak elmondta, az eljárás ugyanaz volt, mint az intézményes véradás esetén, a pácienseket előzőleg megvizsgálták, és csak az előírás szerinti egészséges állapot esetén vették le a 420 ml-es adagot. A Kovászna Megyei Vérközponttal és a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházzal partnerségben szervezett nyílt nap nemcsak emberségből mutatott példát, hanem a begyűjtött vér mennyisége szempontjából is jelentős, hisz míg az esztendő első két hónapjában a megyei vérközpontban összesen alig több, mint ötszáz véradótól gyűjtöttek vért, addig egyetlen nap alatt huszonöt önkéntes véradó jelentkezett az óvodában.