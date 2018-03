Rajzfilm felnőtteknek is (Luther Márton élete)

Házigazdaként Zelenák József evangélikus lelkész-esperes Márk evangéliuma (10/17) alapján idézte fel az üdvösség keresésének példáját, mondván: Luther Márton is kereste az élet értelmét, az üdvösség elérésének módját. A lutheri útkeresés jelenkori hiányára utalva azt mondta: olykor a sürgős kiszorítja életünkből a fontosat, és nem törődünk eleget lelki dolgainkkal.

Zelenák József bevezető gondolatai után Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókjának igazgatója azt mondta, azért tartotta fontosnak elhozni Richly alkotását Háromszékre, mert a reformáció 500 éve emlékére a Magyarországi Evangélikus Egyház megbízásából készült rajzfilm több kor­osztály számára is közel tudja hozni Luther korát és tanításait.

A tizenkét részes, százötvenhat perces rajzfilm Lackfi János által írt szövegét, valamint az alkotás szimbólumrendszerét méltatta Jánó Mihály művészettörténész, a forgatókönyvet és a képi megoldásokat pedig zseniálisnak nevezte Pál Vendel animációs szakember. Mindketten hangsúlyozták: a rajzfilm, az animáció szélesebb lehetőséget nyújt a 16. század korának, a világi és egyházi vonatkozásoknak a bemutatására, mint a hagyományos film, hisz olyan, félig rejtett részletekben is bővelkedik, amelyeket csak iszonyú nagy költségek árán lehetne megvalósítani nagyfilmben.

A Luther Márton korát és életét alaposan kutató Richly Zsolt és a tanítványaiból álló harmincfőnyi rajzfilmkészítő csoport a filmben végigvezet Luther életén kicsi gyermekkorától kezdve az ifjú teológus vívódásain át, az érett férfikorú reformátor korszakán keresztül az idős korig, és a történések egyben közel hozzák a nézőhöz a reformkor szellemiségét, az egyházi és világi gondolkodás közötti küzdelmeket.

A Luther Márton életét bemutató rajzfilmet előjegyzés alapján osztályközösségek számára is levetítik március 10-ig.