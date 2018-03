Megújul a közvilágítás Uzonban

Az újítás eredményeként nő az utcai világítótestek hatásfoka, ugyanakkor csökken az áramfogyasztásuk. Igaz, egyelőre nem mérhető a villanyfogyasztás csökkenése.

A községközpontban és az ide tartozó településeken 700 oszlopon van közvilágítást biztosító lámpatest. Tavaly húszat sikerült kicserélni, az új világítótestek fogyasztása csupán 15 W körüli. Korábban a lámpatestek fogyasztása 40 W körüli volt. Idén újabb húsz darab LED-es lámpatestet szerelnek fel – számolt be a polgármester.

A leszerelt, neon technológiás lámpatestek sem vesznek el. Lakossági kérésre Uzon hét településének bármelyikén felszerelik azokat – mondta Ráduly.

Uzonban és a közigazgatásilag ide tartozó településeken a közvilágítás a természetes fény erejének függvényében automatikusan kapcsol be, illetve ki, ezzel is segítve a települések megvilágításának költségcsökkentését.