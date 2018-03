Sok kutyát vesznek örökbe a kutyamenhelyről (Barót)

Szakács László alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a menhelyen rendszeresen négy-öt önkéntes segítségére számíthatnak. Segédkeznek a kutyák táplálásában – ételük száraz táp, de mégis változatosnak mondható menühöz jutnak, ugyanis szerződéses alapon a kórháztól és a Cimbora Óvodától is kapnak friss maradékot –, és nekik köszönhető az is, hogy az emberhez kevésbé szokott állatok viszonylag rövid idő alatt barátságossá és simogathatóvá válnak, s így nő örökbefogadási esélyük. Gondot jelent viszont, hogy a baróti utcákról továbbra sem fogynak a kutyák – valahogy mindig „újjátermelődnek”. Ebben nagy szerepet játszik, hogy teljesen sosem sikerül befogni, azaz „mag” marad bőven, minthogy az is, hogy máshonnan is hoznak. „Néha-néha érkeznek olyan bejelentések, hogy látták, hol egy piros, hol egy zöld furgonból kutyákat tettek ki, de az autók rendszámát nem jegyzik meg, és a személyekről sincs pontos leírásunk. Arra kérek mindenkit, ha ilyesmit lát, nyomban értesítsen” – mondotta a város második embere.

A kutyák állatorvosi felügyeletét ellátó Farkas Domokos szerint a baróti kutya­menhely mindenben megfelel a törvény által megköveteltnek, gondoskodásban és szeretetben részesülnek a befogott kóbor ebek. Idén tizennégy kutyát fogtak be, közülük négy alig két hónapos kölyök volt. Az állatorvosi ellátást követően két kölyköt és egy felnőtt kutyát nyomban örökbe is fogadtak, s minden bizonnyal a többiek is gazdára lelnek idővel. Fennállásuk bő három esztendeje alatt még egyetlen egészséges kutyát sem kellett elaltatniuk. Igaz, a jövendőbeli gazdikra néha több időt kell várni, mint a tanácsi határozatban megszabott, de mindig úgy alakul, hogy az utolsó lépés megtétele előtt megjelenik egy-egy „jó tündér”, aki befogadja őket. „A kutyák kifutója meglehetősen tágas és folyamatosan gondozott, az állatokon pedig látszik, hogy jól tartják őket, nem is csodálkozom, hogy a szemnek is tetszetős, féregtelenített, beoltott és ivartalanított kutyákat rendszeresen elviszik házőrzőnek” – nyilatkozta Farkas Domokos állatorvos.