Hétvégén a Kézdivásárhelyi SE sem játszik (Labdarúgás )

A szövetség döntésének értelmében a harmadosztályú bajnokság a 17. fordulóval rajtol március 9-én, míg a 16. fordulót március 28-án pótolják. Határoztak arról is, hogy az április 6-ra és 7-re tervezett fordulót kizárólag április 6-án rendezik, míg az eredetileg április 18-ra tervezett fordulót három nappal később, április 21-én bonyolítják le, így a 21-re tervezett játéknap mérkőzéseit április 25-re tolták.

A változások értelmében a harmadosztály 1. csoportjában érdekelt Kézdivásárhelyi SE a Roman elleni mérkőzését március 28-án játssza, jövő hétvégén pedig az FK Csíkszereda csapatát fogadja a Sinkovits Stadionban. A napokban a Valea Mărului és a Galaci Metalosport is visszalépett a bajnokságból, így az 1. csoportban 13 csapat folytatja a visszavágó-sorozatot. A felső-háromszékiek a pontvadászat 29. és 30. fordulójában játszottak volna a két Galac megyei együttessel, így a szabályzat értelmében játék nélkül megkapják a három pontot.

A Kovászna Megyei Labdarúgó-szövetség szintén elhalasztotta a IV. és V. liga tavaszi nyitófordulóját. A döntés értelmében a negyedosztály 16. fordulóját április 4-én játsszák, így a pontvadászat a 17. forduló mérkőzéseivel rajtol március 10-én, ha az időjárási körülmények is engedik. Az ötödosztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának találkozóit március 17-én rendezik.

Szerdán a labdarúgó-szövetség a III. ligáért kiírt osztályozó párharcait és ezek időpontjait is nyilvánosságra hozta. A sorsoláson kiderült, hogy Kovászna megye bajnoka Brassó megye első helyen záró csapatával játszik június 16-án és 23-án. 42 megye bajnoka pályázik a harmadosztály 21 lehetséges helyére.

Mint arról már beszámoltunk, a Hivatásos Labdarúgó Liga is elhalasztotta az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság felső- és alsóházi rájátszásának első fordulóját a hidegre, a havazásra és a csapatok kérésére hivatkozva. (miska)