Nehezebb lesz a román és magyar csapatoknak (Labdarúgás Bajnokok Ligája- és Európa-liga-selejtező )

A BL-selejtező ötszakaszos bajnoki ágán – ahová az NB I. aranyérmesét is sorolják – 44 csapat szerepel, amelyek közül négy játszhat a csoportkörben. A háromfordulós, nem bajnoki ágon lévő 11 csapatból kettő kerül a főtáblára. A harminckettes BL-főtáblán 26 hely foglalt: a spanyol, a német, az angol és az olasz bajnokság 1–4. helyezettjei mellett a sorozat, valamint az Európa Liga címvédője is automatikus résztvevő, miként a francia és az orosz bajnokság 1–2. helyezettje, illetve a portugál, az ukrán, a belga és a török bajnok.

Változik az Európa-liga selejtezőjének menetrendje is, viszont a főtábla mezőnye – ami a második számú sorozat esetében 48 csapat – a BL-hez hasonlóan ugyanannyi marad. A főtáblán 17 csapat részvétele a bajnoki helyezések alapján biztos, miként a BL-selejtező végjátékában búcsúzó tíz másik együttesé is. Újdonság azonban, hogy nyártól már két részre bontják a selejtezőt is. Az egyik ágon a BL-selejtező egyes szakaszaiban kieső csapatok játszhatnak tovább a kiadó nyolc helyért. A másik EL-selejtezős ágról 13 klub juthat fel a főtáblára.

A magyar bajnokság második és harmadik helyezettje, valamint a Magyar Kupa győztese a selejtező első fordulójában kezd, és négy párharcot kell sikerrel letudnia ahhoz, hogy főtáblára kerüljön. A román bajnokság második helyezettje a selejtező második körében, míg a bronzérmes az első fordulóban kezd, a Román Kupa-győztes pedig csak a selejtező harmadik fordulójában kapcsolódik be.

A másik legfontosabb módosítás, hogy a következő idénytől változik a BL mérkőzéseinek kezdési időpontja, az eddig megszokott 21.45 helyett 19.55-kor és 22 órakor kezdődnek, vagyis napi két időpontban is lesznek találkozók.