Pornográf Vénusz-szobor?

A szoborról készült fotót az olasz művészetpártoló, Laura Ghianda posztolta ki közösségi oldalára, ám azt nem helyénvaló tartalom gyanánt a Facebook törölte annak ellenére, hogy az olasz nő négyszer fellebbezett a döntés ellen. Ghianda első decemberi Facebook-posztját, amelyben elítélte a közösségi oldal cenzúráját, több mint hétezren osztották meg.

A bécsi múzeum januárban maga is kérte a Facebookot, engedélyezze, hogy a Vénusz-szobrot továbbra is a maga meztelenségében mutassák be. „A látogatók soha nem panaszkodtak a női alak meztelenségére. Nincs ok arra, hogy befedjük a Willendorfi Vénuszt, eltakarjuk meztelenségét sem a múzeumban, sem a közösségi oldalon” – reagált az intézmény.

Nem ez az első alkalom, hogy a Facebook művészeti alkotásokat cenzúráz, február elején tárgyalta egy párizsi bíróság Frédéric Durand-Baissas francia tanár keresetét, aki beperelte a közösségi oldal működtetőit, mert lezárták oldalát, amikor posztolta Gustave Courbet világhírű alkotását, A világ eredetét, mert az a meztelen női altestet – beleértve a szeméremtestet – ábrázolja. Az ügyben várhatóan március 15-én hoznak ítéletet.