Tudorel meséje (Mai levelünk )

A jelenlegi román kormány igazságügyi minisztere, nevezetesen Tudorel Toader a mikrofonok erdeje mögül, fényes-izzadt fejét közbe-közbe megsimogatva és megtörölgetve mesélni kezdett. Hosszúra nyújtotta bemutatkozását, de aztán eszébe jutott – vagy talán eszébe juttatták –, hogy kezdje el az igazságszolgáltatással kapcsolatos mondókáját is, vagyis a házi feladatul kapott lecke felmondását. Kerülgette, mint a macska a forró kását, de végül csak belevágott a 36 oldalas beszámoló hol aprólékos, hol elnagyolt előadásába, és a jelen levő türelmetlen újságírók elégedetlensége mellett ismertette azt a húsz pontot, amiről hirtelenében a malacka és a farkasok meséje jutott eszembe.

A királynőt megölni nem kell félnetek, ha mindnyájan egyetértetek, én nem ellenzem – ez volt az üzenet, amely Dragnea és Tăriceanu részéről jött. Az egész mese arról szólt, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség vezetőjét, Laura Codruţa Kövesit el kell távolítani tisztségéből, mert túl sok borsot tör a nagyvezérkar orra alá. A házi feladatot az igazságügyi miniszter elvégezte: le is írta, meg is tanulta, fel is mondta. Igen ám, csakhogy a feladat hamis, ferde adatokra volt alapozva, ezért az eredménye is vitatható. Tudorel Toader közel másfél órai vajúdás után tudta megszülni ama régen várt döntését, hogy „a fenti húsz pont alapján kezdeményezni fogom Laura Codruţa Kövesi felmentését a korrupcióellenes ügyosztály éléről”. Ezzel azonban nem szakadt vége a mesének: nem telt bele fél óra, és máris hatalmas tiltakozás alakult ki kint az utcán és bent a falak között is. Egyes (ellenzéki) politikusok és újságírók, de ami a legérdekesebb, utcai tüntetők, maga a nép kezdte követelni nem ám a főügyész, hanem maga a mesemondó leváltását és Laura Codruţa Kövesi uralkodásának fenntartását!

A miniszter véleményével egyetértők között Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt is megtaláljuk. Nem ismerjük, hogy ő mit tud erről az egészről, de két közmondás ide kívánkozik: mondd meg az igazat, és betörik a fejed, illetve aki másnak vermet ás, maga esik bele. Kíváncsian várjuk, hogy a következőkben kinek törik be a feje, és ki fog a gödörbe pottyanni!

N. Kányádi Mihály,

Szentivánlaborfalva