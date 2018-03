Nagy érdeklődés a Civil licit iránt

Az ötletet a céhes városban Bakk-Vitális Mária Kinga, a New Fashion és Zarah Moden készruhagyárak vezérigazgatója, a Wegener–Pro Sanitate Alapítvány kuratóriumának elnöke karolta fel. Sok jó pályázat között válogathat a kézdivásárhelyi közösség az újabb Civil liciten. A nagy érdeklődésnek köszönhetően Kézdivásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, Kovásznáról, Kézdiszentlélekről és Esztelnekről huszonegy pályázat futott be az alapítvány irodájába, amellyel a Kézdivásárhelyen szervezendő közösségi adománygyűjtő eseményre neveztek be. „A nagyszámú érdeklődő a tavalyi eredményeknek köszönhető, amikor közel 24 ezer lej gyűlt össze három nyertes projekt támogatására. Az első Civil liciten mintegy kétszáz személy vett részt, az adományok hatvan százaléka kis összegű, 50 lejes támogatás volt. A közösségi összefogásnak máris eredménye van, és legnagyobb nyertesei maguk a kézdivásárhelyiek, hiszen az idén több tucat projektből van lehetőségük a legjobb hármat kiválasztani. A 21 civil szervezet 201 503 lejre nyújtott be igényt, a HKA rendelkezésére álló összeg pedig 70 588 lej” – olvasható a HKA hírszolgálatának sajtóközleményében. (iochom)