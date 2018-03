Majdnem jó év volt

A tavalyi költségvetést márciusban fogadták el, akkor 126,9 millió lejes bevétellel számoltak, az év folyamán azonban több kiegészítés is követte egymást, így a végösszeg 166 millió fölé emelkedett; ebből 149,6 millió be is folyt. A bevételekből Sztakics Éva a helyi tanács soros februári ülésén azt emelte ki, hogy a város kulturális intézményei 1,5, a tanintézmények 3, a helyi rendőrség pedig 2,2 millió lejes saját jövedelmet valósítottak meg az elmúlt évben. A kiadások végösszege 150,2 millióra rúg, ebből 133,5 millió lej volt működési költség, fejlesztésre csak 17,2 millió jutott. (demeter)