Átadták a fájdalomdíjat, avagy az ütős székely igazság (A főfogyasztóvédő orra )

Írtunk arról, hogy a székely ízek elleni kirohanásával hírhedté vált háromszéki főfogyasztóvédő, Gheorghe-Mircea Diacon – akinek korábban a rendőrség kötelékeiből kellett távoznia magatartása miatt, majd a polgárőrség bontotta fel munkaszerződését – ittasan kocsmai dulakodásba keveredett, s eltörött az orrcsontja. A „sértett” pert indított és nyert, s az „elkövetőt” többek között 1000 euró fájdalomdíj megfizetésére és a perköltségek, valamint a kényszervégrehajtási illeték megtérítésére kötelezték.

A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete gyűjtést kezdeményezett az elítélt költségeinek enyhítésére. A gyűjtéshez utóbb csatlakozott az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megyei szervezete is. A begyűlt 6140 lejt és 300 eurót a szervezetek képviselői tegnap átadták Leheta Lóránt Zsoltnak, akinek első útja Brassóba vezetett, és a végrehajtónak átadta a követelt összeget.

Lapunkban korábban részletesen ismertettük, hogy az incidens 2015. október 1-jén, pontosabban már éjfél után történt. A fogyasztóvédelmi hivatal két munkatársa nyugdíjba vonult, az alkalomból megvendégelték a kollégákat a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben, ahova egy ötliteres kanna borral érkeztek. Az eszem-iszom után hárman – Mircea Diacon vezetett – a hivatali kocsival a Lukoil benzinkút melletti vendéglőbe mentek az italozást folytatni. Ott negyedik asztaltárssal egészültek ki. Diacon bemutatkozott: hivatali tisztségével kérkedve kért megkülönböztető kiszolgálást, és kisajátította a zenekart, hogy csak román nótákat húzhattak. Többen szerettek volna magyar zenét is hallani, de a zenekar a fenyegetettség árnyékában nem mert mást húzni, mígnem az említett tagbaszakadt kamionsofőr nem rendelt. Ám, amint visszaült helyére, Diacon rögtön román muzsikát húzatott, s kijelentette, amíg ő ott van, csak román zenét szabad játszani. Szemtanú vallomása szerint köpött is a zenekar felé. Bősz volt, hisz a Park vendéglőbeli fogyasztás után itt még megittak egy-egy sört és még négy liter bort. Távozáskor odament a kamionsofőr asztalához, és megfenyegette: „vezi, că te am în vizor!” (nagyjából: vigyázz, mert figyellek!). A fiatalember felállt, aztán a következő másodpercekben már vérzett a fogyasztóvédő orra. Diacon hívta a rendőröket, ők meg a mentőket. Miután a kórházban ellátták, visszatért a vendéglőhöz, s mit sem törődve alkoholszintjével, szemtanúk szerint beült a kocsiba és elhajtott. Reggel az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság államcímeres jelvényű fejlécével ellátott papíron „hivatalos közleményt” adott ki, miszerint október 2-án reggel a Lukoil benzinkútnál két ismeretlen megütötte Mircea Diacon hivatalvezetőt.

A főfogyasztóvédő a törött orrsövényével a tisztiorvosi szolgálat igazolásával bűnügyi feljelentést tett és kártérítésért perelt. A bűnügyi per a Sepsiszentgyörgyi Bíróságon kezdődött, majd a Brassói Táblabíróság végleges ítéletet hozott. A kamionsofőrt bántalmazásért 1800 lej pénzbüntetésre ítélték, ezen kívül a felperesnek 1000 euró erkölcsi és 38 lej anyagi kártérítés kifizetésére kötelezték, a kórházi ellátási költség, továbbá perköltségek megtérítésére ítélték.

Nyertes pere után Mircea Diacon egy brassói végrehajtóhoz fordult. Ő a maga 1000 eurónak megfelelő lejt és 2017 lej per- és végrehajtási költséget (utóbbi illeték 1379 lej) követelt. Tegnap megkapta, és arról nyugtát állított ki, mondotta érdeklődésünkre a kamionsofőr.

Az ütős székely igazság címmel tegnap közös közleményt adott ki az RMDSZ, a az MPP és az EMNP háromszéki szervezete. A kamionsofőr esete egyértelműen jellemzi a román igazságszolgáltatást: a magyarok lakta területen megengedett, hogy a román köztisztviselők diszkrimináljanak, visszaéljenek hatalmukkal, a bíróság pedig a kettős mércét alkalmazza, írták.

Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke közölte: „Azért álltunk a megvádolt Leheta Lóránt Zsolt mellé, azért gyűjtöttük össze a pénzt, hogy legyen világos: a más megyéből idetelepedett és nyakunkba ültetett köztisztviselő ne viselkedjen úgy, mintha az övé lenne az ország. Tisztességesen végezze a munkáját, ne keresse a konfliktusokat, és főként ne generálja azokat. Visszaélés történt a bíróság részéről, igazságtalannak tartjuk az ítéletet, amit a kamionsofőr esetében hozott az ügyben, hiszen szemet hunyt afelett, hogy a főfogyasztóvédő maga is súlyos törvénysértéseket követhetett el. Ekkor kóstolta meg – a korábban általa kigúnyolt – székely ízt. Nem tudni, hogy édes volt-e vagy keserű, mert nem nyilatkozott erről. Sajnálatos, hogy a hatóságok figyelmen kívül hagyták a főfogyasztóvédő esetében a hatalommal való visszaélés, ittas vezetés, provokáció kivizsgálását a nyomozás során.”

Bálint József, az EMNP háromszéki elnöke kifejtette: „Mi nem a verekedést vagy a verekedőket akarjuk támogatni, hanem segíteni egy tettéhez viszonyítva súlyosan büntetett polgártársunknak”.

Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke felháborítónak tartja a főfogyasztóvédő viselkedését. „A szóban forgó eset csak az egyik a sok közül. Nem hagyhatjuk annyiban, a jogsértő cselekedetei felett nem hunyhatunk szemet, mindennek van határa. Sajnálatos, hogy a román törvénykezés is az ilyen embereket támogatja. De aki keresi a székelyek igazságosságát, így vagy úgy megkapja” – nyilatkozta Kulcsár, aki közölte lapunkkal: az ügy ezzel nem fejeződött be.