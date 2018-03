Új szálloda nyílt Sepsiszentgyörgyön

A Fidelitas-kollégiumot tavaly Szent György Napokkor avatták fel, de jó ideig nem működhetett, mivel a romániai jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy egy fedél alatt szálloda és bentlakás is működjék – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján az egység vezetője, Kerestély László és helyettese, Pakot István. Ezért a bentlakási részt kétcsillagos szállodai szobákká alakították.

Így a Fidelitas Hotel Spa & Conference néven december 4. óta ideiglenes engedéllyel működő szálló kétágyas háromcsillagos és háromágyas kétcsillagos szobákkal várja a vendégeket. A tulajdonos az egyházkerület, a működtetéssel a kolozsvári Fidelitas Import Export Kft.-t bízta meg. Az elsődleges cél a bentlakás fenntartása, a fennmaradó nyereséget egyházi célokra fordítják.

A hotelben a szállásköltségben benne foglaltatik a reggeli is. Külsős vendégek is használhatják az este 10-ig kiszolgáló bárt, továbbá a wellness-egységet, melyben finn- és gőzszauna, valamint pezsgőfürdő található. Ezen kívül a tetőtérben kialakított kisebb, legfennebb 50 főig és a nagyobb, legtöbb 120 főig használható konferenciatermet is kiadják.