Ha jön jégtörő Mátyás (Kármentő)

Sajnos, nálunk még az a rettenetes dolog is előfordul, hogy néha télen hó lesz és hideg. Ráadásul mindig felkészületlenül ér a tél, a nyár, a tavasz és az ősz is, mert úgy vagyunk vele, mint az árvizekkel vagy a földrengéssel: abban reménykedünk, hátha elmaradnak. Sajnos, időjárás mindig volt. Most is egészen el voltunk bizakodva, pedig nem kellett volna egyébre gondolni, csak a népi mondásra, hogy tudniillik a farkas nem eszi meg a telet. Nem kis kárörömmel figyeltük, mikor a globális felmelegedés miatt Amerikában rekordhidegek és hóviharok tomboltak, nálunk meg egyáltalán semmi. Sajnos, jött jégtörő Mátyás, látta, hogy nincs mit törni, és nem sokat törte fejét, hanem a nyakunkba zúdított egy adag telet. De még Gergely is megrázhatja szakállát március 12-én, amíg némi meleget hoz zsákban Sándor, József és Benedek. Sajnos, február végén beütött a krach, bejelentkezett a zimankó, és most halmokban és romokban hevernek tavaszváró reményeink, mint hó az ellopott hófogók híján az utakon. Bukarestben sikerült felhányni a főbb utcákban a járdákra, és most már csak azokon nem lehet közlekedni. Még szerencse, hogy kevés az autópályánk, és így nem kell sokat lezárni. A hatóságok intézkedtek, a déli-délkeleti megyékben és Bukarestben bezárták a tanintézeteket. A tanügyminisztérium is lépett, mint hóhányó a derékig érőben, és elhalasztott bizonyos érettségi kompetenciavizsgákat. Idővel az időjárás viszontagságaira való tekintettel ezeket teljesen fel is lehetne számolni. A bukaresti főpolgármester asszony, Gabriela Firea leszerelte az iskolabezárás miatt elégedetlenkedőket, mondván, hogy azok nem gyerekmegőrzők. Bár arra is tett ajánlatot, hogy házhoz küldenek gyerekfelvigyázót, kérésre. Olyan jól megszervezték ezt a szolgáltatást, hogy egyetlen személy jelentkezett igénybe venni. A többiek féltek akárkire bízni csemetéiket és lakásukat. Gabriella azt is említette, hogy azért rendelték el a diákok és tanárok védelmében a tanítás felfüggesztését, mivel az utóbbi időben számtalan vírusos és grippés megbetegedést jeleztek. De akkor a többi közintézményt is be kellene zárni, hiszen minden ilyen helyen rengeteg ember fordul meg, ami növeli a fertőzések kockázatát. Ilyen alapon a kanyarójárvány miatt már rég be kellett volna zárni minden nyilvános helyet, mert annak sokkal több halálos áldozata volt, mint a mostani influenzajárványnak. A hidegben szerencsére úgy hullnak a vírusok, mint ősszel a legyek. A kórházakban is ilyenkor látogatási tilalmat rendelnek el. Azt is elrendelhetnék, hogy oda fertőző betegségben szenvedőket ne vigyenek be, mert azzal megfertőzhetik az egyéb nyavalya miatt kezelt betegeket. Bár lehet, hogy az újabb fizetésemelések hatására most még azokat is meggyógyítják, akik nem is betegek. A járványok ugyebár ősszel szoktak előjönni, így lehet, hogy akkor is bezárják az iskolákat, óvodákat, ha valamelyik felüti fejét. Sőt, preventíven ősztől tavaszig zárva lehetne tartani azokat. Illetve egészen nyárig, mert tél után egyenesen a nyár szokott jönni és nincs tavasz. Aztán ha az iskolák zárva lesznek, akkor legjobb lesz – biztos, ami biztos alapon –, a szülők munkahelyét is bezárni, télen a téli hideg, nyáron a nyári meleg, ősszel a járványok miatt.

Sajnos, az idei télen néhány sóbánya dolgozóinak is pont most jutott eszébe sztrájkolni, mikor úgy hiányzott a só az utak csúszásmentesítéséhez, mint egy falat kenyér. Nem a sóbányák, hanem a többi sóhivatal munkáját kellene megszüntetni. Ha például nem dolgozik a kormány, nem hoz rossz döntéseket. Ha nem működik a parlament, akkor nincs esély arra, hogy rossz törvényeket megszavazzon. Most is előre félek, ha kidolgozzák az új nyugdíjtörvényt, s esni fognak a nyugdíjak.