Timmermans: Pontosan tudjuk, mi történik Romániában

Az EB első alelnöke szerint Románia sok eredményt ért el az igazságügyi reform területén – amelyet Brüsszel 2007 óta figyelemmel kísér –, és arra biztatta Bukarestet, maradéktalanul alkalmazza a reformokat, mert így zárhatják le 2019 végéig az együttműködési és ellenőrzési mechanizmust, amelynek keretében Brüsszel figyelemmel kíséri a román igazságszolgáltatást.

Rámutatott: Viorica Dăncilă miniszterelnök felvetette, hogy ez az ellenőrzés már 2019 első féléve előtt lezáruljon, hiszen Románia a jövő év első felében tölti be az EU soros elnökségét. Timmermans szerint ez is lehetséges, de csak akkor, ha Bukarest maradéktalanul alkalmazza a reformokat. Ennek érdekében arra biztatta a különböző romániai intézményeket és hatóságokat, hogy ne dolgozzanak egymás ellen. „Sok mindent megvalósítottak az elmúlt 11 évben, amióta Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, és érvényben van az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus. Olyan ez, mintha maratonon vennének részt. Fussanak tovább, de előre! (...) Ne próbáljanak meg ellenkező irányba futni!” – fogalmazott sajtótájékoztatóján Timmermans.

Úgy vélte, hogy a román igazságszolgáltatás jelenleg független és erős hatalmi ág, amire büszkék lehetnek a románok, viszont az utóbbi időben számos támadás érte az intézményeit a politikusok részéről. Timmermans szerint ezzel azt a benyomást kelthetik az állampolgárokban, hogy az igazságszolgáltatás nem működik jól. Timmermans jelezte azt is, ezzel nem ért egyet, és arra kért minden érintett román intézményt, hogy tiszteljék egymást, és ne avatkozzanak bele egymás dolgába a hatalmi ágak szétválasztásának elve értelmében.

Az elmúlt napokban nagy visszhangot váltott ki, hogy Tudorel Toader igazságügyi miniszter a Brüsszel által is támogatott Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész leváltását kezdeményezte. Újságírói kérdésre válaszolva az EB első alelnöke elmondta: ki kell vizsgálni a felmerült vádakat, de hangsúlyozta, az ügyészek és a bírák munkáját társaiknak és nem a politikusoknak kell kiértékelniük.

Korábban a kormánykoalíció vezetői azt állították, hogy román ellenzéki politikusok az Európai Bizottságot félrevezették a koalíció által tavaly kezdeményezett igazságszolgáltatási reformról, amelyet a parlament decemberben fogadott el. Ezzel kapcsolatban Timmermans újfent elmondta: nagyon pontosan tudják, mi történik Romániában, és kizártnak tartja a félretájékoztatás lehetőségét. Arra biztatta Dragneát és Tăriceanut, hogy ezentúl, amikor úgy érzik, Brüsszelben valamit nem értettek meg jól, akkor vegyék fel közvetlenül vele a kapcsolatot.

Timmermans újságírói kérdésre elmondta: Romániában nincs gond a jogállamisággal, ezért nem merülhet fel Bukaresttel szemben az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás indítása. Szintén újságírói kérdésre válaszolva az EB első alelnöke úgy vélte, Románia felkészült a schengeni csatlakozásra.



Azért kell módosítani a büntető törvénykönyveket, hogy azok összhangba kerüljenek az alkotmánybíróság döntéseivel – hangsúlyozta tegnap Călin Popescu-Tăriceanu az Európai Bizottság első alelnökével, Frans Timmermansszal folytatott megbeszélésen. A szenátus elnöke rámutatott, a parlament célja „szavatolni, hogy az erőszakszervezetek és titkosszolgálatok nem befolyásolják a demokratikus intézmények működését”. Călin Popescu-Tăriceanu a találkozón kifejtette: amennyiben az Európai Bizottság nyitott arra, hogy párbeszédet folytasson a romániai hatóságokkal a „kényes témákról”, megelőzhető, hogy „hiányos vagy eltorzított információk” jussanak Brüsszelbe. A szenátus elnöke kiemelte, a román parlament „aktív támogatója” az európai értékrendnek és az államok, illetve állampolgárok közötti egyenlő bánásmód elvének.

Liviu Dragnea, a képviselőház elnöke Timmermansszal folytatott megbeszélését követően úgy nyilatkozott: sem ő, sem az általa vezetett Szociáldemokrata Párt és a kormány sem cselekedett az igazságügyi rendszer ellen, tetteik nem csorbították az igazságszolgáltatás függetlenségét.