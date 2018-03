Dolgozzunk otthonról

Döntő házként elfogadta a képviselőház a távmunkát szabályozó törvénytervezetet, mely által bárki, aki számítógépes munkát végez, ezentúl otthonról is dolgozhat. Ugyanúgy szerepelhet a jelenléti nyilvántartásban, mint aki a vállalkozás székhelyén dolgozik és azonos jogok illetik meg. A távmunka szabályozása mind a munkaadó, mind a munkavállaló számára előnyös – magyarázta Lia Olguţa Vasilescu tárcavezető. A munkaadó költségei csökkennek, ha nem kell több helyiséget bérelnie dolgozói számára, az alkalmazott pedig az utazás költségeit spórolja meg, és hatékonyabban fel tudja használni idejét – fűzte hozzá. A munkaügyi miniszter szerint nem csupán az IT-szektorban dolgozók élvezhetik a törvény előnyeit, hanem a fordítók és más ágazatokban dolgozó szakemberek is. Ami a jelenléti nyilvántartást illeti, ez számítógépen is elvégezhető – mondta Vasilescu, aki hangsúlyozta: a munkáltatónak ellenőriznie kell, hogy otthon betartják-e a dolgozók a munkavédelmi előírásokat és a munkafelügyelőség is végezhet ellenőrzéseket. (Agerpres)