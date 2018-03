Lyukas a rakétapajzs

„Kiderül, hogy az az ernyő, amelyet ma Lengyelországban és Romániában létrehoznak, amelyet Alaszkában létrehoznak, és amelynek létrehozását Dél-Koreának és Japánnak is felajánlották, lyukas. És nem tudom, hogy minek egy ilyen ernyőt ilyen pénzekért beszerezni” – nyilatkozott Sojgu. „Mindez lehetővé teszi, hogy sok évtizeden át garantáltan biztosítsuk biztonságunkat, és megvédjük országunk szuverenitását. De ami a legfontosabb: segít elkerülni azt, hogy országunkat újabb fegyverkezési versenybe vonják be, amelyet a NATO-országok makacsul ránk kényszerítenek” – hangoztatta az orosz katonai tárca vezetője. Sojgu arról is szólt, hogy az ötödik generációs Szu–57-es vadászgépek sikerrel végrehajtották kétnapos tesztelésüket Szíriában. A nap folyamán korábban Putyin egy sor, szerinte az ellenség által felderíthetetlen és elfoghatatlan, manőverező nukleáris fegyver kifejlesztéséről számolt be. Az általa egyedülállóként jellemzett új fegyverrendszerek kifejlesztését az orosz elnök azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok többszöri figyelmeztetés ellenére kilépett a Moszkva által a hadászati paritás alapjának tekintett, 1972-ben megkötött rakétavédelmi (ABM) szerződésből.