A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102, 15 órától) mai programja: 11-től Hihetetlen történet az óriás körtéről magyar szinkronnal; 11.15-től Lengemesék román és 14.15-től magyar szinkronnal; 12.30-tól Ősember – Kicsi az ős, de hős! román szinkronnal; 12.45-től Hihetetlen történet az óriás körtéről román szinkronnal; 14.30-tól Fekete Párduc román felirattal; 15.45-től A Viszkis román felirattal; 17-től Jöjj el, napfény! román felirattal; 18.15-től You Were Never Really Here román felirattal; 19-től A víz érintése román felirattal; 20-tól Vörös veréb román felirattal; 21.15-től Éjszakai játék román felirattal. VASÁRNAP: 11-től Lengemesék magyar és 11.15-től román szinkronnal; 12.30-tól Hihetetlen történet az óriás körtéről magyar és 12.45-től román szinkronnal; 14-től Ősember – Kicsi az ős, de hős! román szinkronnal; 14.15-től A víz érintése román felirattal; 16-tól Vörös veréb román felirattal; 16.30-tól Fekete Párduc román felirattal; 18.45-től A Viszkis román felirattal; 19-től Éjszakai játék román felirattal; 21-től Jöjj el, napfény! román felirattal; 21.15-től You Were Never Really Here román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 11 órától. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.