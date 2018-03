Mátyás király és a vadkörtefa (Magyar népmese)

Gondolt egyet a kisebbik község bírája, felment igazságot kérni Mátyás királyhoz. Vitt magával ajándékba egy csutora bort, meg a körtefa levéből egy üveg ecetet.

Kérte, hogy adja vissza nekik a vadkörtefát.

Mátyás király meghallgatta a panaszt és megkérdezte, milyen annak a fának a gyümölcse, édes-e vagy savanyú?

– Savanyú az – felelte a bíró.

– Na, majd elmegyek, megnézem, amikor terem – mondta a király. Azzal elbocsátotta a bírót, meg is ajándékozta. Adott neki egy papagájmadarat.

Meghallotta ezt a nagyobbik község bírája. Ő is gondolt egyet, felment Mátyás királyhoz. Vitt ajándékba egy fél akó bort, meg egy üveg ecetet a körtefa levéből.

Meghallgatta őt is a király. A bíró a maga községének kérte a vadkörtefát. Mikor elmondta a panaszát, tőle is megkérdezte Mátyás, édes-e vagy savanyú a fának a gyümölcse?

– Édes az – felelte a bíró.

– Na, majd elmegyek, megnézem, amikor terem – mondta a király. Majd őt is megajándékozta. Adott neki egy szerecsent.

Hazamegy a falujába a bíró. Látták a szomszéd falubeliek, milyen ajándékot hozott. Azt mondták:

– Ejnye, a nagyobbik falut jobban megajándékozta a király, mint minket.

Hanem egyszeribe megvigasztalódtak, amikor megkérdezték a szerecsent, hogy mit eszik:

– Citromot, narancsot meg fügét.

– Akkor már mégis többet ér a mi ajándékunk, mert ez csak kendermagot eszik, meg beszélni is tud.

A másik évben, mikor a vadkörte megérett, Mátyás király csakugyan lement a faluba. A fához hivatta mindkét falu népét. Aztán fölszólította a nagyobbik falu bíróját, hogy vegyen le egy körtét és kóstolja meg:

– Édes-e vagy savanyú? – kérdezte tőle.

– Édes.

Aztán a kisebbik falu bírájával szakasztatott le egy körtét. Tőle is megkérdezte:

– Édes-e vagy savanyú?

– Savanyú.

– Igazad van ! – szólt Mátyás király. – Tietek a vadkörtefa, mert ti igazat beszéltek. A vadkörte sohase lehet édes, mindig csak savanyú. Aki pedig kis dologban nem mond igazat, annak nagyban sem lehet hinni.

Így nyert a kisebbik falu, mert bírája igazat szólt.