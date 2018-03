Egy titkosszolgálati lehallgatásra alapozva a vádhatóság Kolozs Területi Szolgálatának ügyészei tavaly emeltek vádat Kolozsvár alpolgármestere ellen. A vádiratban bűntársként tüntették fel Fodor Zsolt kolozsvári üzletembert, akit befolyásvásárlással és pénzmosással vádolnak. A legutóbbi tárgyaláson a bíró március 2-ára tűzte ki az ítélethirdetést, amelyet pénteki döntése szerint jövő csütörtökre, március 8-ára halasztott. (Transindex.ro)

A BÉREMELÉS ÁRA. Jobban fizetett alkalmazottai lesznek az országnak az egészség- és az oktatásügyben érvénybe lépett béremelések nyomán, akik ugyanolyan gyengén felszerelt intézményekben fognak dolgozni, mint eddig – nyilatkozta az RFI rádiónak a Nemzeti Liberális Párt alelnöke. Florin Cîţu hangsúlyozta, a fizetésemelés egy olyan döntés, amelynek ára van. A költségvetést nagymértékben terheli az orvosok bére, amelyeket most a bérrácsban 2022-re előirányzott szintre emeltek. Ennek érdekében 2017-ben a központi költségvetésből finanszírozott beruházásokat felére csökkentették, az idei évre tervezetteknél pedig a tavalyinál is kisebb büdzséből gazdálkodhatnak. Mérsékelték az eszközökre és a szolgáltatásokra szánt pénzkeretet is, ami elsősorban a kórházak és az iskolák felszereltségét befolyásolta negatívan – magyarázta a politikus. (Marosvásárhelyi Rádió)

KULTÚRÁVAL NÉPSZERŰSÍTENEK. Az eddigi támogatás közel háromszorosával támogatja a nagyváradi önkormányzat a Szent László Napok idei megrendezését. A hatodik alkalommal megtartandó rendezvénysorozatra idén 90 ezer lejt fordítanak. Zatykó Gyula, a rendezvény főszervezője úgy vélte, a megnövelt támogatás azt jelzi, hogy a város fontosnak tartja a rendezvényt. Kifejtette, más magyar érdekeltségű rendezvények is jelentős támogatást kapnak a várostól 2018-ban, az önkormányzat mintegy négymillió lejt költ különböző rendezvények támogatására, azt remélve, ezek révén is sikerül növelni a városba látogató turisták számát. (MTI)