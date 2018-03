Elő a lécekkel! (Remek a hó Sugásfürdőn)

Tél végére robbant be igazán a síszezon Sugásfürdőn: a hóréteg nyolc-kilenc napja érte el azt a vastagságot, amelynél már nem kell aggódni a kövek vagy a földfoltok miatt, lehet élvezni a siklást. Van is élet a sípályákon: péntek délután egészen az Erzsébet-forráson túlig tele volt a parkoló – s mivel jövő hétre felmelegedést jósolnak, valószínűleg ez lesz az utolsó teljes értékű hétvége Sepsiszentgyörgy családias hangulatú síterepén.

Csütörtökön még téliesen porzott a hó, tegnapra azonban kissé már meglágyult, de így is nagyon jó minőségű volt a pálya: az előző napokban lehullott, viszonylag kis mennyiségű havat mesterségesen is felpótolták, és jól összeállt a már meglévő alappal. Itt nem volt olyan erős fagy, mint az ország déli megyéiben, ezért többtucatnyi síző és hódeszkázó a hét minden napján kiment két-három órára: ki munka után, ki vacsora előtt mozgatta meg magát a friss levegőn.

Teljes gőzzel folyt a síoktatás is, a tanulópályán még villanyfénynél is kanyarogtak a gyermekek, a nagyobbik lejtőn pedig minden korosztályból volt valaki: nyugdíjas az unokájával, anya a lányával, apa a fiával, barátok és magányosan érkezők, akik jól tudják, hogy itt mindig akad kedves ismerős, van, akivel szót váltani, tréfálkozni.

A következő napokban még megajándékozhatjuk magunkat ezzel az élménnyel, szombaton és vasárnap a felvonók reggel kilenctől este kilencig üzemelnek.