Minden alkalmazott kapjon fizetésemelést (Megszólalt a Sanitas)

Vasile Neagovici, a Sanitas háromszéki elnöke lapunk érdeklődésére elmondta: március 1-jétől Kovászna megyében közel száznyolcvan orvos és hétszáz asszisztens fizetését emelték az egységes bérrácsban meghatározott 2022-es szintre, a közegészségügy további több mint ezer alkalmazottja nem részesült ebben az intézkedésben. A szakszervezet ezt méltánytalannak tartja, ezért kérik az egészségügyi minisztériumot és a kormányt, tegyenek lépéseket, hogy az ágazatban dolgozók mind kapjanak fizetésemelést.

A bizalmi elmondta, tarthatatlan az étkezési pótlék körüli hercehurca is, aminek az oka, hogy a szaktárca nem pontosította a szóban forgó juttatás adózási módszertanát, ezért a kórházak többsége nem meri alkalmazni. Az egészségügyben január 1-jétől megszűnt az ebédjegy, helyette étkezési pótlékot kellene kapniuk az alkalmazottaknak, amit egyelőre csak az egészségügyi minisztériumnak közvetlenül alárendelt intézményekben dolgozók kaptak meg – megyénkben a kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórház és a megyei mentőállomás érintett. E pótlék évi értéke azonos két országos bruttó minimálbérrel, vagyis kétszer 1900 lejjel, ami havi leosztásban 316 lejt jelent. Vasile Neagovici értesülése szerint a helyzetet hamarosan rendezik, és az alkalmazottak visszamenőleg is megkapják január 1-jétől az étkezési pótlékot, de lehet, hogy nem egy összegben.

A Sanitas azt is sérelmezi, hogy még mindig nincs érvényben az új pótléktörvény, de bíznak benne, hogy a jelenleg közvitán lévő jogszabály nem lesz előnytelenebb a korábbinál. Említett problémák megoldására a szakszervezet a március 15-i határidőt szabta meg, ha kéréseiket nem teljesítik, ezt követően döntenek a tiltakozó lépésekről.