Ottfelejtett munkakönyvek (Felhívás a felügyelőségtől)

A hét évvel ezelőtt gyakorlatilag felszámolt papíralapú munkakönyvek egykor ellenőrzés és jóváhagyás okán kerültek a hatósághoz a munkáltatótól. Utóbbiaknak vagy maguknak az alkalmazottaknak eddig már át kellett volna venniük, de sokan feltehetőleg nem is emlékeznek pontosan, hol található ezen dokumentumuk, esetenként 17 év után kezdik el keresni – részletezte a főfelügyelő-helyettes. Az elmúlt időszakban már több mint 19 ezret átadtak a jogosultaknak vagy a munkáltatóknak, de még így is közel négy és fél ezer található az intézmény birtokában (364-et a munkáltatóknak kellene átvenniük). Olyan dokumentumokról is szó van, amelyeket még 1992-ben, ’96–97-ben lezárt a felügyelőség, gazdáik időközben külföldre távoztak, és nem egy esetben most kezdik el keresni, hol van a munkakönyvük. Mint ismert, 2011 januárjáig ezeket az okiratokat a munkáltató őrizte, időnként átadta a munkafelügyelőségnek ellenőrzésre és jóváhagyásra, sok dokumentum végül a hatóságnál maradt. A hivatal felkérte az érintett munkáltatókat, illetve természetes személyeket, rendezzék ezt az évek óta húzódó problémát.