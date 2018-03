Támogatják a vezetői jogosítvány megszerzését (Felkarolják a fiatalokat)

A harmadik kiíráson a Mol Románia felajánlásával 75 ezer lejes támogatási alapot hirdettek meg, amelyre nehéz anyagi körülmények között élő fiatalok pályázhattak, akik számára a gépjárművezetői jogosítvány előny, esetleg feltétel lehet alkalmazásuknál vagy munkavégzéskor. Mint a szervezők ismertették, a kiírásra 17 megyéből közel 90 fiatal jelentkezett, ők B, C, CE kategóriás, valamint traktorra érvényes hajtási jogosítvány megszerzésére nyújtottak be pályázatot. Az elbírálásnál a kedvezményezettek kiválasztásában fontos szerepe volt a pályázó anyagi helyzetének, motivációs levelének és az őt támogató személy vagy szervezet ajánlásának.

A nyertesek között négy háromszéki fiatal is van, velük együtt Bákó, Bihar, Călărași, Hargita, Iași, Kolozs, Konstanca, Maros, Prahova, Szatmár, Szilágy és Temes megyeiek kapnak hamarosan támogatást, hogy mielőbb beiratkozhassanak a sofőriskolába. A Jogosítvány a jövőhöz programot A Közösségért Alapítvány szervezi a Mol Románia által rendelkezésre bocsátott pénzalapból.