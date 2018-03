Természetfotósok téli ajándéka

Köszöntőjében Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója nem csupán arra hívta fel a figyelmet, hogy újabb fotósok csatlakoztak társaságukhoz (létszámuk tizennégy fő), hanem azt is bejelentette: a Vadon honlapjáról ingyenesen letölthető A Csillagösvény népe zenés eredettörténeti alkotás hanganyaga, illetve a mű óriáspince-tetői, grandiózus táncszínházi előadásáról készített film is. Ez nem kötődik a fotográfiához, de az egyesületnek fontos – jegyezte meg. A Transnatura második fotókiállítását Magdó István, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének erdélyi alelnöke nyitotta meg, kiemelve, hogy a természetfotót készítő alkotók természet- és állatszeretők, s újabban négyfalusi fotósok is csatlakoztak a háromszékiekhez.

Magdó István is e barcasági térség lakója, s egyre többet barangolnak Háromszéken, jobban szeretnek itt lenni, mint Brassó megyében: itt az emberek, de még az állatok is mások. Magdó István felhívta a figyelmet: azt is látják, hogy környékünkön sok a rongálás, a Rétyi Nyírben bántják a gyurgyalagokat, hordják a homokot, s nem lesz jó vége, ha nem vigyázunk a természetre. Nem könnyű a természetfotósoknak, mert órákig, hetekig kell lesniük, várniuk a megfelelő pillanatra, ezért is fáj az, amikor tönkreteszik a természetet, és olyasmivel szembesül, „mint amit mi látunk Rétyen”. A kiállított képek mögött hatalmas munka és tudás húzódik, nagyon megragadóak a madár-, illetve a makrofotók, vélekedett. Szilágyi Domokos versrészletére hivatkozva – „aki alkot, visszafele nem tud lépni” – megjegyezte: így van ez a fotósokkal is, esetükben sincs visszaút.