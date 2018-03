Temesvár epilógusa

Nem csupán szemtanúja, de részese is volt az 1989. decemberi események egy részének Molnár Kálmán lelkipásztor, nyugalmazott esperes – naplója, illetve más résztvevők visszaemlékezése és korabeli dokumentumok alapján írta meg a több kiadást is megért, tegnap délután a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban bemutatott, Szilágysági szabadító karácsony című könyvét.

A könyv a temesvári események epilógusaként is jellemezhető, hiszen Tőkés Lászlót a Szilágycseh közeli Menyőbe hurcolta el december 16-áról 17-ére virradó éjszaka a Securitate, az ottani parókia épületét kerítéssel övezték, reflektorokkal világították meg, fegyveresek őrizték – úgy nézett ki, akár egy láger, jellemezte Molnár Kálmán, az akkor Szilágycsehen szolgáló lelkész. December 22-én, miután a televízióban elhangzott, hogy elfogták a diktátor házaspárt, a szekusok eloldalogtak Menyőből, még a távlehallgató készülékeiket is csak utólag vitték el – ezen a napon kezdődik valójában a nyugalmazott esperes könyvének története. 22-én a Szilágy­cseh központjában összegyűlt több ezer ember Tőkés Lászlót akarta látni-hallani, aki akkor – biztonsági okokból – még nem hagyhatta el Menyőt, ezért a tömeg „beérte” a helyi református lelkésszel is. Molnár Kálmán felkereste Tőkést, a tőle kapott román nyelvű felhívást olvasta fel a szilágycsehieknek, majd magyarul beszélt hozzájuk – akkor a város román lakossága is szívesen hallgatta a magyar szót. Karácsony másodnapján aztán a délutáni istentiszteletet Tőkés László a szilágycsehi református templomban tartotta, amely bár Közép-Európa egyik legnagyobb istenháza, akkor mégsem bizonyult elegendőnek a befogadóképessége. És végül a legizgalmasabb nap: a lelkész saját autójával szállította az akkor már személyi védelemmel ellátott Tőkést Nagyváradra, aki a hátsó ülésen, két fegyveres katona közt ült, előbb a váradi laktanyába, onnan még több egyenruhás kíséretében a püspökségre mentek – hát ezekről a napokról szól a könyv, amely minden bizonnyal a helyi olvasóközönség érdeklődését is elnyeri.