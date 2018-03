A magyar oktatást tanulmányozza (Japán egyetemista Sepsiszentgyörgyön)

Maya Kuroda gyermekként került kapcsolatba közvetetten Magyarországgal, amikor szülei magyar barátaitól ajándékokat kapott. Utána legfennebb képeket látott a távoli országról, az iskola elvégzése után mégis a magyar nyelv megismerése mellett döntött.

Az Oszakai Egyetemen huszonöt nyelvet tanítanak főszakként, köztük a magyart, négy esztendővel ezelőtt Maya ott kezdte meg tanulmányait. Sokat segített, hogy egy évig Magyarországon tanult, a négyéves alapképzés után pedig azért választotta a romániai magyar oktatás helyzetét mesteri dolgozata témájának, mert korábban, a székelyek nagy menetelése (2013) alkalmával több írást olvasott az erdélyi magyarságról és a székelyekről, többek között olyanokat is, amelyek a magyar diákok hátrányos megkülönböztetéséről szóltak.

A japán egyetemista lány tudatában van annak, hogy amit Sepsiszentgyörgyön tapasztalt, az csak a tömbmagyar vidékre jellemző, szándékában áll megismerni a szórványközösségek gondjait is. Háromszéken az általa megszólított szülők leginkább arra panaszkodtak, hogy nagyon nehéz gyermekeiknek a román nyelv és az a módszer, ahogyan tanítják. Az igencsak meglepte az oszakai hallgatót, hogy az angol tantárgyversenyen hátrányos megkülönböztetésben részesültek volna a magyar diákok, ha a tanárok, a tanfelügyelőség és az oktatási minisztérium illetékes államtitkára nem jár közben a szabályzat módosításáért, amelynek eredeti változata szerint a fordítási feladatok esetében csak az angol és a román nyelv lett volna használható. Végül kivették a fordítási feladatokat a versenytételek közül, a mai megyei szakaszon ilyenek már nem szerepelnek.

Maya Kuroda tizenöt társával együtt tanul egy csoportban magyar nyelvet. Már alapszakon is ismerkedtek a magyar irodalommal, kultúrával, történelemmel. A kétéves mesteri fokozat végén magyar vonatkozású témáról kell diplomamunkát írniuk.