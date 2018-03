Bogdán László 70 éves Bogdán László József Attila-díjas költőt, írót, lapunk főmunkatársát köszöntik hetvenedik születésnapján március 6-án, kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Az eseményen közreműködnek a csíkszeredai Székelyföld kulturális folyóirat munkatársai – Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos az ünnepi alkalomra született írásaikkal. Házigazda Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. A rendezvényen bemutatják a Székelyföld márciusi lapszámát, amelyben Bogdán Lászlót köszöntő összeállítást is olvashatnak.

Autóbuszok a székely szabadság napjára

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS autóbuszokat indít Háromszékről Marosvásárhelyre március 10-én. Iratkozni lehet Sepsiszentgyörgyön a székházban (Konsza Samu utca 21. szám, munkanapokon 9–13 óráig vagy a 0267 318 180-as telefonszámon), Sepsiillyefalván Benkő Samunál (telefon: 0765 017 091), Uzonban Ambrus Lászlónál (telefon: 0752 208 117), Kézdiszéken Biró Leventénél (14–20 óráig a 0745 166 414-es telefonon), Bardoc-Miklósvárszéken Szabó Miklósnál (a 0746 154 549-es telefonon), illetve az MPP ba­róti székházában (az OTP Bank mögött kedden és pénteken 8–12 óráig) vagy Román Attilánál (telefon: 0741 090 737), Orbaiszéken Ferencz Botondnál (telefon: 0726 187 753).

AZ ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI TANÁCS (EMNT) ÉS AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT (EMNP) idén is indít autóbuszokat Sepsiszentgyörgyről, illetve a jelentkezés függvényében Kézdiszékről, Orbaiszékről és Erdővidékről is. Jelentkezési határidő március 7., szerda. Jelentkezni lehet telefonon vagy személyesen az EMNT Demokrácia Központjaiban az alábbi elérhetőségeken: Sepsiszentgyörgyön a Bánki Donát utca 36. szám alatt mától 9–17 óráig (ebédszünet 13 és 14 óra között). Telefon: 0267 310 551, 0762 248 669. Orbaiszéken: Kovásznán a Nagy út (Ştefan cel Mare) 77. szám alatt ma 9–11 óráig, szerdán és pénteken 13–15 óráig. Március 5–9-ig hosszabbított nyitvatartás: 9–17 óráig. Telefon: 0747 078 827. Kézdiszéken: Kézdivásárhelyen a 44-es udvartér 1. szám alatt ma 9–17, kedden és csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 óráig. Telefon: 0267 360 006, 0744 596 051. Erdővidéken: Ba­róton a Szabadság tér 11. szám, 7-es tömbház, A lépcsőház, 5-ös lakrész, ma, szerdán és pénteken 9 és 13 óra között, kedden és csütörtökön 13 és 17 óra között. Telefon: 0267 377 790.

Színház

VÁROSI SZÍNHÁZ. Ma 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban a kézdivásárhelyi Városi Színház bemutatja Ray Cooney Bigámia című szilveszteri vígjátékát. Jegyár 15 lej diákoknak, nyugdíjasoknak, 20 lej felnőtteknek. Jegyvásárlás a művelődési ház jegyirodájában 8–16 óráig vagy a 0267 340 394-es telefonszámon.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház e heti bemutató előadása március 9-én, pénteken 19 órától a nagyteremben színpadra épített nézőtéren: Anna legenda, amely a Szent Anna-tó legendáját dolgozza fel, a szó helyett elsősorban a zene és a mozgás nyelvén. Mezei Szilárd Anna című zenei művének felhasználásával a színpadi koncepciót Mezei Kinga (rendező) és Gyarmati Kata készítette. A március 9-i bemutatót követően március folyamán még két alkalommal játsszák: 11-én, vasárnap és 13-án, kedden 19 órától a nagyteremben. Jegyeket a kulturális szervezőirodában, valamint a http://biletmaster.ro honlapon lehet váltani.

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi magyar mozgásszínház e heti előadása: március 10-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban: Lift – Fehér Ferenc rendezésében-koreográfálásában.

TURNÉ. Az M Stúdió társulata március 4–8. között két szerbiai helyszínen játszik: Újvidéken a Frenák Pál rendezésében készült To_R című előadást, majd Szabadkán Fehér Ferenc legújabb koreográfiáját, a Lift – Boys will be boys című produkciót mutatják be.

Kiállítás

A TRANSNATURA TERMÉSZETFOTÓ kLUB, a sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesület fotósainak éves tárlata a Székelyföldi Vadászati Múzeumban a múzeum programja szerint látogatható.

SEBESTYÉN LAJOS Vonzások – természet alkotta szobrok kőből, fából című kiállítását március 7-én 18 órától Hosszú Zoltán szobrászművész nyitja meg Sepsiszentgyörgyön a Lábas Ház pincéjében. Házigazda Márton-Lichtfusz Katalin.

Könyvbemutató

Kovásznán a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében a Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében március 6-án, kedden 17 órától B. Kovács András sepsiszentgyörgyi újságíró, közíró, szociológus Ócskavasként adták el. A székelyföldi magánosítás csődje, ipari és más példákkal, főleg Háromszékről, 1991–2011 című könyvét bemutatja a szerző és Kisgyörgy Tamás, a sepsiszentgyörgyi Charta Kiadó igazgatója. Házigazda Balogh Zoltán lelkipásztor.

Zene

dzsessz. Március 6-án, kedden 19 órától a Tein Teázóban a Haraszti Ádám Projekt dzsesszformáció koncertezik. Belépő: 15 lej.

Hitvilág

EGYETEMES IMAHÉT. Március 5–10. között a Szentivánlaborfalvi–Kézdivásárhelyi Unitárius Egyházközség Egyetemes imahetet szervez Kézdivásárhelyen 17 órától az evangélikus templomban, Szentivánlaborfalván 19 órától az unitárius templomban. A szolgálatot végző lelkészek: ma Andrási Benedek unitárius lelkész (Brassó), kedden Fekete Levente unitárius lelkész (Nagyajta).

Tortoma Önképzőkör

Március 6-án, kedden 19 órakor az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Háromszéki-erdővidéki történetek címmel Kisgyörgy Zoltán geológus, terepjáró riporter, lapunk főmunkatársa tart előadást. A találkozón a meghívott bemutatja Barangolás Székelyföldön – Kovászna megye című, nemrég megjelent útikönyvét is. A kötet a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Regisztráció, ingyenes magyar állampolgársági, anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése

Az RMDSZ díjmentesen segíti a magyar állampolgárság megszerzését és a regisztrációs folyamatot is. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai az elkövetkező hetekben minden vidéki településen fogadják az érdeklődőket: 2018. március 6-án, kedden 16–18 óra között Zalánpatakon az iskolában, március 7-én, szerdán 16–18 óra között pedig Szépmezőn az óvodában. Segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, a regisztrációval, illetve az anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. Regisztráció esetén hozza magával honosítási iratait és román személyi igazolványát. Tájékoztatjuk, hogy a fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Pro-Sana (telefon: 0367 407 567, 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 18 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Info: facebook@liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

A HÁROMSZÉKI FÜRGE UJJAK KÉZIMUNKAKÖRBE a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

SZELEKTÍV HULLADÉK. A Tega Rt. március 5–9. között szelektív hulladékot szállít Sepsiszentgyörgyön és vidéken a magánházak lakóövezeteiben. Információk a 0267 310 123-as telefonszámon igényelhetők.