Segítségül hívni a mesék bölcsességét

A sepsiszentgyörgyi szakember kritikus élethelyzetben találkozott első ízben a meseterápiával, akkor vette fel a kapcsolatot a magyarországi Boldizsár Ildikóval, aki harminchárom éve kutatja a meséket és a Metamorphoses meseterápia kidolgozója. Úgy érezte, közel áll hozzá a szakember által kidolgozott módszer, a megtapasztalt krízishelyzetből pedig ez jelentette számára a kiutat. Találkozásukból barátság lett, s Enikő meghívására néhány éve Boldizsár Ildikó ellátogatott Sepsiszentgyörgyre, a nagy érdeklődés övezte ismeretterjesztő előadása mellett képzést is tartott. Az eredetileg meghirdetett tizenöt helyre várakozáson felül, hetvenketten jelentkeztek. Mindeközben Enikő belelendült az újszerű feladatokba, havonta mesecsoportokat vezetett a szakember felügyeletével.

Szabó Enikő: – Akkor már nagyon kötődtem a mesékhez, minden szempontból rendbe hoztak, egyensúlyba kerültem néhány hónap alatt, 2015-ben végül elszántam magam, beiratkoztam egy akkreditált továbbképzésre a Semmelweis Egyetemre, ez jogosít fel a meseterapeuta címre, sorra mondtam fel addigi fejlesztőpedagógusi és sajtós munkámat. Két-három éve csak mesékkel, a mesékben rejlő bölcsességgel foglalkozom. Viccesen azt szoktam mondani, utaskísérő vagyok ott, ahol a madár sem jár.

Történetéhség

Szabó Enikő rámutatott: a népmesékbe átöröklődött az emberiség tudása, évszázadokon át ez volt az egyetlen és közvetlen információ-átadási eszköz, mára azonban felmorzsolódtak a közösségek, ahol korábban a különböző történeteket elmondták. Régen a mesélés célja a szórakoztatás mellett a tudásátadás volt. Ám hiába lett modern, sokoldalú a társadalom, nincs olyan élethelyzet a mai világban, amit ne lehetne visszavezetni a mesékre. Hozzáfűzte: tévedés azt hinni, hogy kizárólag a gyermekekhez szólnak a mesék, hiszen erős, felnőtteket célzó üzenetek vannak bennük, amelyeket dekódolni kell, s elhozhatják azt a változást, ami egy bizonyos élethelyzetből kimozdíthat. Hogy követjük-e a hős útját, kiálljuk-e a próbát, az csak rajtunk múlik – jegyezte meg a szakember.

Az sem véletlen – állítja –, hogy mostanság egyre többen fordulnak a mesék felé, és népszerűségük is töretlen egy ideje. Az ember történetéhséggel születik, s ezt nem lehet sem digitálisan, sem pedig szappanoperákkal pótolni – szögezte le. A népmesékből ugyanis folyamatosan tanulhatunk, s bár felszíni mondanivalójuk nyilvánvaló, folyamatosan foglalkozni kell egy-egy mesével, hogy valódi üzenetükre, mélyebb mondanivalójukra, a bennük rejlő bölcsességre rátaláljunk. Manapság ez úgy működhet, ahogyan Boldizsár Ildikó is gyakorolja: a meséket beemelte terápiás módszerébe, amelynek minden eleme a mesékre épül.

Gátlásoldó, bizalomfokozó

A meseterápia különféle élethelyzetek feldolgozására alkalmas, és megteremtheti azokat a feltételeket, amelyek a változást eredményezik bennünk. Szabó Enikő állítja: tévhit, hogy kizárólag nagy baj esetén fordulhatunk meseterapeutához. Iskolákba gyakran hívják alkotó-fejlesztő tevékenységekre, prevenciós foglalkozásokra. Utóbbi lehet például iskolakezdés előtt egy bátorságnövelő, szorongásoldó célzatú terápia is, de függőségek – például internet – oldására is kiváló. Elemi osztályban az írás-olvasás segítésére, a szocializáció megerősítésére, a másság elfogadására is alkalmas az alkotó-fejlesztő munka – vázolta a szakember. Hangsúlyozta azt is, sok helyzetben nyugtatnak, támogatnak ezek a tevékenységek, és a tapasztalat azt mutatja, igen nagy szükségük van rájuk a gyermekeknek. Példaként említette, hogy tavaly nyáron négy tábort szervezett, ahol a gyermekek „kütyük” nélkül, jókedvűen töltötték napjaikat, miközben érdekfeszítő, újszerű dolgokat sajátítottak el. A felnőtteket célzó csoportokban évszakok, ünnepkörök, családi alkalmak köré szerveznek foglalkozásokat, többórás Meseutakat. A szakember elmondta: különféle tematika mentén mennek a mesékbe, és lassan fény derül azokra a pontokra, amelyekkel gond van. A felnőtté válás, az öregség elfogadása, a párkapcsolati elakadások, különféle veszteségek feldolgozása mind-mind lehetséges a mesék által.

Szabó Enikő elismerte, többéves munkája most kezdi meghozni gyümölcsét, egyre növekszik az érdeklődés a meseterápia iránt, és számtalan megerősítést kapott arra vonatkozóan, hogy valóban szükség van a mesékre. Nem mellékes az sem, egyre többen vannak, akik mesélnek. Romániában mindössze négy szakképzett Metamorphoses me­seterapeuta van, hozzá változatos esetekben fordultak támogatásért. Felkeresték már örökbefogadás kapcsán is, de az Őrkőre is meghívták asszonyoknak mesélni. „Szép dolgokat kaptam tőlük” – idézte fel derűsen. Karácsonykor angyalváró találkozásokat szerveztek, adventben több társával együtt mesélt szeretetről, születésről Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Ikafalván. „Úgy éreztem, nagyon szerettek” – fűzte hozzá.

Szabó Enikő azt vallja, a mesék a változás által meghozzák a gyógyulást, amint ezt maga is megtapasztalta, hiszen szakmát váltott és ismét tanulni kezdett.