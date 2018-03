Márton Anita a magyar atlétika első világbajnoka (Fedett pályás atlétikai világbajnokság )

A békéscsabai színekben versenyző sportoló a harmadik sorozatban 19,48 méteres magyar rekorddal vette át a vezetést, de a hatodik kísérletére még ennél is nagyobbat, 19,62 métert dobott, amivel 29 centit javított eddigi legjobbján. A riói olimpián harmadik, a tavalyi, londoni szabadtéri világbajnokságon második helyezett, kétszeres fedett Eb-győztes Márton a magyar atlétika ötödik érmét nyerte fedett világbajnokságon, előzőleg egy ezüst és három bronz volt a mérleg.

Krizsán Xénia pályafutása legjobb vb-helyezését elérve hatodik lett a női ötpróbázók versenyében. A 25 éves sportoló a hatodik helyről kezdte meg a zárószámot, a 800 méteres futást. Az élmezőny tagjai nagyon figyeltek egymásra, így végül nem is alakultak ki olyan különbségek, melyek jelentősen változtattak volna a sorrenden. Krizsán 2:18.12 perccel a negyedik helyen ért célba, ezzel 4559 pontos eredménnyel zárta a pénteki viadalt. Az MTK többpróbázója a tavalyi fedett Európa-bajnokságon negyedik volt, világbajnokságon azonban még soha nem végzett ilyen előkelő helyen. A versenyt a hazai kedvenc Katarina Johnson-Thompson nyerte 4750 ponttal az osztrák Ivona Dadic és a kubai Yorgelis Rodriguez előtt.

A férfi 400 méter fináléja és végeredménye sokáig emlékezetes marad, de nem csak azért, mert az elsőként célba érő spanyol Óscar Husillos Európa-csúcsot és új világbajnoki csúcsot jelentő 44.92 másodperces fantasztikus eredményt produkált. A 24 éves futó tiszteletkört futott, ahogy a második dominikai Luguelín Santos is boldogan fotózkodott ezüstérme tudatában, majd percekkel később kiderült, hogy mindkettejüket kizárták. Előbbit vélhetően pályaelhagyás, utóbbit pedig a bevágásnál történt kissé erőszakos fellépése miatt. Mindez pedig azt jelentette, hogy a kétkörös távon címvédés történt, mivel a harmadikként beérkező cseh Pavel Maslák örülhetett az aranyéremnek.

Eredmények:

* péntek: női ötpróba: 1. Katarina Johnson-Thompson (Nagy-Britannia) 4750 pont, 2. Ivona Dadic (Ausztria) 4700, 3. Yorgelis Rodriguez (Kuba) 4637... 6. Krizsán Xénia 4559; női súlylökés: 1. Márton Anita 19,62 méter, 2. Danniel Thomas-Dodd (Jamaica) 19,22, 3. Kung Li-csiao (Kína) 19,08; férfi távolugrás: 1. Juan Miguel Echevarría (kubai) 8,46 méter, 2. Luvo Manyonga (dél-afrikai) 8,44, 3. Marquis Dendy (amerikai) 8,42; női 60 méter: 1. Murielle Ahouré (elefántcsontparti) 6.97 másodperc, 2. Marie-Josée Ta Lou (elefántcsontparti) 7.05, 3. Mujinga Kambundji (svájci) 7.05

* szombat: férfi súlylökés: 1. Tomas Walsh (új-zélandi) 22,31 méter, 2. David Storl (német) 21,44, 3. Tomas Stefanek (cseh) 21,44; női hármasugrás: 1. Yulimar Rojas (venezuelai) 14,63 méter, 2. Kimberly Williams (jamaicai) 14,48, 3. Ana Peleteiro (spanyol) 14,40; férfi 60 méter: 1. Christian Coleman (Egyesült Államok) 6.37 másodperc, 2. Szu Ping-tien (Kína) 6.42, 3. Ronnie Baker (Egyesült Államok) 6.44; férfi 400 méter: 1. Pavel Maslák (Csehország) 45.47 másodperc, 2. Michael Cherry (Egyesült Államok) 45.84, 3. Deon Lendore (Trinidad és Tobago) 46.37; férfi 800 méter: 1. Adam Kszczot (Lengyelország) 1:47.47 perc, 2. Saúl Ordónez (Spanyolország) 1:48.01, 3. Elliot Giles (Nagy-Britannia) 1:48.22; férfi hármasugrás: 1. Will Claye (Egyesült Államok) 17,43 méter, 2. Almir Dos Santos (Brazília) 17,41, 3. Nelson Évora (Portugália) 17,40; női 400 méter: 1. Courtney Okolo (Egyesült Államok) 50.55 másodperc, 2. Shakima Wimbley (Egyesült Államok) 51.47, 3. Eilidh Doyle (Nagy-Britannia) 51.60; női 1500 méter: 1. Genzebe Dibaba (Etiópia) 4:05.27 perc, 2. Laura Muir (Nagy-Britannia) 4:06.23, 3. Sifan Hassan (Hollandia) 4:07.26; női 60 méter gát: 1. Kendra Harrison (Egyesült Államok) 7.70 másodperc, 2. Christina Manning (Egyesült Államok) 7.79, 3. Nadine Visser (Hollandia) 7.84; női rúdugrás: 1. Sandi Morris (Egyesült Államok) 4,95 méter, 2. Anna Szidorova (Oroszország) 4,90, 3. Ekaterini Sztefanidii (Görögország) 4,80.