Fölényes győri siker, kettővel nyert a Fradi (Kézilabda, Bajnokok Ligája )

A dán csapat kezdett jobban, aztán több mint hét percig nem talált a hálóba, így a Győr átvette a vezetést. Stine Oftedal és Nycke Groot eredményesen támadott, a kapuban pedig Kari Aalvik Grimsbö nyújtott remek teljesítményt, így a Nyköbing nem tudta visszavenni az irányítást. A házigazdák a svéd Johanna Westberg átlövéseivel igyekeztek tartani magukat, edzőjük pedig húsz perc alatt kétszer is időt kért, de a Győr kontratámadásait és gyors góljait nem tudták megakadályozni, így a címvédő a szünetben már hét találattal vezetett (10–17).

A második félidőben sem változott a játék képe, a jelentős különbség miatt a csapatok nem fordítottak nagy figyelmet a védekezésre, így ez a periódus is gólokban gazdag volt. A hajrát erővel is jobban bírták a vendégek, akik Kiss Éva védéseinek és Anne Mette Hansen sikeres lövéseinek köszönhetően az 56. percben már tíz góllal vezettek, és végül nyolccal nyertek.

A zöld-fehérek és a Metz mérkőzésén eleinte mindkét oldalon a védekezés és a kapusok remek teljesítménye dominált, ezért rendhagyó módon hét és fél perc után született a meccs első gólja. A folytatás az FTC-nek sikerült jobban, mivel Bíró Blanka védéseire alapozva, gyors és pontos játékkal ellépett ellenfelétől, de később egyre több hibát vétett, ezt kihasználva a francia csapat felzárkózott. Bíró továbbra is jól védett, így a hajrá a Ferencvárosnak sikerült jobban (13–9).

A szünet után változatlanul nagy volt az iram és a küzdelem, viszont Danick Snelder megkapta harmadik kiállítását, a folytatásban pedig a házigazdák kénytelenek voltak nélkülözni a hollandot. A zöld-fehérek minden alkalommal gyorsan átlendültek a kisebb hullámvölgyeken, és tíz perccel a vége előtt először vezettek öt góllal. A Metz a végjátékban sem adta fel, de a házigazdák Kovacsics Anikó vezérletével két találatot megőriztek előnyükből.

A két csapat franciaországi meccsét 27–25-re a Metz nyerte, vagyis neki kedvez az egymás elleni összevetés, ezért az FTC játékosai nem igazán tudtak örülni a szombati találkozó után, mert így a franciák mögött, várhatóan a csoport harmadik helyén végeznek.

A Ferencváros vasárnap a német Bietigheim otthonában zárja a BL középdöntőjét, míg a győriek szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana együttesét fogadják az utolsó fordulóban.