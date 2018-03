Khumba Transz-Afrika Expedíció, 2018

Előző írásunk

A Sepsi OSK szombaton megkezdi szereplését az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásában, a kiesés elkerüléséért folytatott harcban pedig minden pont számít. A piros-fehérek 33 éves játékmestere, Filipe Oliveira teljes mértékben bízik abban, hogy a szentgyörgyiek a következő idényben is az első osztályban szerepelnek. A portugál játékos Eugen Neagoe csapatában nélkülözhetetlen a támadások felépítésében, de védekezésben is fontos szerepet játszik. Korábban magára öltötte a Braga, a Chelsea FC, a Parma, a Torino és a Videoton FC mezét is. Utóbbinál egy bajnoki aranyérmet és három ezüstérmet, valamint Szuperkupa-elsőséget is ünnepelhetett.