Jövőkép nélküli ország Románia

Kelemen Hunor aggasztónak találja, hogy a román politikai elitnek 11 évvel az EU-csatlakozás után nincsen közös országprojektje, jövőképe, és a román politikusok egymással hadakoznak a jövő építése helyett. Nincsenek nagy tervek, amelyekben konszenzus lenne a parlamenti pártok között. 2018-nak annak az esztendőnek kellene lennie, amikor néhány alapvető kérdésben a romániai társadalom párbeszédet folytat a jövőt illetően. Ehhez néhány alapelvet és értéket tisztáznunk kell: mit értünk jogállam alatt, a hatalmi ágak szétválasztásán, illetve mit gondolunk az alapvető szabadságjogokról – sorolta. A vízióhiány és az ország stratégiai terveinek hiánya a mindennapokra is rányomja bélyegét: nő a szegénység és nő az elvándorlás, és mit sem ér a gazdasági növekedés, ha ezt nem fenntartható módon fordítja vissza a gazdaságba a kormányzat, úgy, hogy új munkahelyek létesüljenek, hogy a szegénység felszámolására koncentráljon.

Elmondta: az RMDSZ felajánlotta, hogy kész párbeszédet folytatni a bukaresti pártokkal a közös jövőről. Azt is hozzátette azonban, hogy be kell tartani azokat az ígéreteket, amelyeket az Erdély és Románia egyesülését egyoldalúan kimondó, száz évvel ezelőtti gyulafehérvári nagygyűlésen a románok a magyaroknak tettek. „Senkitől semmit nem akarunk elvenni. (...) A szabadság osztható, nem lesz kevesebb azoknak, akik másnak is adnak belőle” – fogalmazott.

A politikus elismételte: Románia nem modellértékű ország a kisebbségi közösségek védelmének tekintetében. Ezt alátámasztja az Európa Tanács szakértői testületének legfrissebb jelentése is. Kelemen Hunor élesen bírálta a román külügyminisztériumot azért a válaszért, amelyet a kisebbségvédelmi keretegyezményben vállaltak teljesítését ellenőrző szakértői bizottság jelentésére adott. Úgy vélte: a román állam ahelyett, hogy elgondolkodott volna a szakértők által jelzett gondokon, és megpróbálná megoldani ezeket, kioktató módon válaszolt az észrevételekre. Szólt arról is, hogy: a román külügyminisztérium által megfogalmazott válaszban Székelyföldet következetesen kis betűvel írják. „Ez nagy arroganciára, intoleranciára és butaságra világít rá” – fogalmazott. Reményét fejezte ki, hogy a román válasz csupán a külügyminisztérium véleménye, amely nem tükrözi a teljes román politikai elit álláspontját.

Szavazásra buzdít az RMDSZ

A magyar országgyűlési választásra vonatkozó kérdésre válaszolva Kelemen Hunor kijelentette: az RMDSZ arra kéri a magyar állampolgársággal is rendelkező erdélyieket, hogy éljenek szavazati jogukkal. Hozzátette: a magyarországi pártok részéről nem érkezett semmilyen kérés a szövetség felé. Úgy vélte, nagy meglepetésre nem kell számítani az erdélyi magyarok voksai tekintetében. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor kijelentette, teljesen elhibázottnak tartja, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke erdélyi kampányútra érkezett.