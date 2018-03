Ellenségesen fogadták Vona Gábort Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Színház téren összegyűlt mintegy negyven ember között olyan is volt, aki Allah akbar! kiáltással fogadta a politikust, mások úgy vélekedtek, feszültséget kelt a jelenlétével. Többen a Fidesz iránti elkötelezettségüket hangoztatták, mások viszont a Jobbik néppártosodását kifogásolták. Egy résztvevő harminc üveggyöngyöt adott Vona Gábornak arra utalva, hogy a Jobbik egyik politikusa szerint az erdélyi magyarok szavazatát üveggyöngyökkel vásárolta meg a Fidesz. Vona Gábornak végül sikerült párbeszédet kialakítania a jelenlévőkkel, elmondta, hogy a Jobbik nem kívánja lebontani a kerítést és beengedni a bevándorlókat Magyarországra. Nyomatékosította, hogy pártja támogatja az erdélyi magyarok autonómiatörekvéseit, és ha hatalomra jut, megpróbálja nemzetközi szinten is ismertté tenni az erdélyi magyarok törekvéseit.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje ezt megelőzően Kolozsváron tartott sajtótájékoztatót, amelyben arról beszélt, nem tartja igaznak Orbán Viktor kormányfő megállapítását, mely szerint a választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóország lesz-e. Szerinte az igazi tét éppen az, hogy Magyarország kivándorlóország lesz-e vagy nem. Kolozsvári sajtótájékoztatóján Vona Gábor hangsúlyozta: ha pártja kormányra kerül, az Orbán-kormány minden pozitív nemzetpolitikai intézkedését meg fogja őrizni. Mindig támogatta és ezután is támogatni fogja a kettős állampolgárok szavazati jogát, támogatni fogja a határon túli magyarok oktatási, kulturális, gazdasági, egyházi szervezeteit és intézményeit. Át fogják azonban alakítani a budapesti kormány és a határon túli szervezetek viszonyát, szerinte ugyanis jelenleg függőségi helyzetben vannak az erdélyi szervezetek, ők pedig partnerséget ajánlanak. A politikus valószínűnek tartja, hogy az áprilisi választáson a jelenlegi kormánypártok fogják a legtöbb erdélyi magyar szavazatát megszerezni, de – tette hozzá – „nekünk nem azért fontosak az erdélyi magyarok, mert a szavazóink, hanem azért, mert a testvéreink”.

Egynapos erdélyi látogatása során Vona Gábor Székelyudvarhelyre is ellátogatott.