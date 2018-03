Politikai döntés várható

LEVÉLVOKS. Sikeres volt a 2016-os parlamenti választásokon bevezetett levélszavazás, és technikai szempontból ennek az államelnök-választásokkor sem lenne akadálya – jelentette ki az Állandó Választási Hatóság alelnöke. Marian Muhuleţ rámutatott, a 9 ezer elküldött borítéknak közel 50 százalékát visszaküldték, míg más államok statisztikái szerint 10, maximum 20 százalékos ez az arány. Hozzáfűzte, a Román Posta terhelhetőségétől is függ a levélszavazás általános bevezetése. Arra a kérdésre, hogy lehetségesnek tartja-e a levélszavazást a külföldön élő román állampolgárok számára az államelnök-választások esetében is, Muhuleţ azt mondta: technikailag nincs akadálya, ez csak a parlament politikai döntésétől függ. (Agerpres)

PATTHELYZET. Munkabeszüntetés lehetőségét fontolgatja a mioveni-i Dacia-gyár dolgozóinak érdekképviselete, miután nem sikerült megegyezni a vezetőséggel a 2018-as kollektív munkaszerződés vitáján a fizetések szintjéről. Ion Iordache szakszervezeti képviselő szerint a munkások 500 lejes béremelést szeretnének, ezzel szemben a Dacia-üzem nem ajánl 80 lejnél többet. (Rador)

LEBUKOTT. Terrorista propagandáért és terrorista célú adatgyűjtésért három év letöltendő börtönbüntetésre ítélt egy Argeş megyei állampolgárt a piteşti-i táblabíróság (az ítélet nem jogerős). A magát Ibrahimnak nevező 40 éves férfit tavaly nyáron vette őrizetbe a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság, mivel azt feltételezték róla, merényletet tervezett egy romániai katonai támaszpont ellen. A férfi nyolc évig élt Franciaországban, ahol 2015-ben lopásért letartóztatták, a francia börtönben töltött néhány hónap alatt került kapcsolatba a 2015. novemberi párizsi merényletekért is felelős dzsihadista csoport egyes tagjaival, hatásukra tért át az iszlám hitre és kezdett radikalizálódni. A Romániába vissza­tért férfit 2015-ben kezdte figyelni a hírszerző szolgálat, amikor egy külföldi katonai támaszpont környékén kezdett kémkedni: adatokat gyűjtött a létesítmény bejáratairól, őrzésének módjáról a hatóságok szerint annak érdekében, hogy ezeket az információkat eljuttassa a börtönben megismert dzsihadista csoporthoz. 2016 novembere óta az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelképeit tartalmazó fotókat és videófelvételeket osztott meg Ibrahim néven közösségi oldalakon a szervezet által végrehajtott támadásokról, kivégzésekről, lefejezésekről, és követőit is hasonló cselekmények elkövetésére buzdította. (MTI)