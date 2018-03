Bojkottálják a próbavizsgát a tanárok

Az érdekvédelem azt követően döntött a bojkott mellett, hogy sem a kormány, sem a parlament két házának elnöke nem válaszolt a követeléseiket tartalmazó beadványra – adta hírül az Agerpres. A szakszervezet többek között azt kéri a kormányhoz és a két házelnökhöz intézett beadványában, hogy mondjanak le a kilátásba helyezett iskola-össze­vonásokról, a leépítésekről és bizonyos pótlékok megszüntetéséről, valamint növeljék az úgynevezett fejpénz összegét. Amiatt is elégedetlenek, hogy a 2017/153-as kerettörvény értelmében – amely megszabja, hogy a legkisebb és a legnagyobb fizetés aránya 1 a 12-höz – a pedagógusok 1,64 és 2,76 közötti szorzóval a bértábla alsó harmadában foglalnak helyet. Kilátásba helyezték továbbá, hogy a március 19-e és 22-e között zajló próbaérettségit is bojkottálják.

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének háromszéki vezetője, Nagy Gábor lapunk érdeklődésére kifejtette: az érdekvédelem megyei szervezete minden érintett tanintézményhez elküldött egy felhívást, amelyben arra kérte a pedagógusokat, hogy az eredeti ütemterv szerint bonyolítsák le a vizsgát, tehát ne csatlakozzanak a bojkotthoz. Ennek ellenére a megyében 41 tanintézményben közölték, hogy nem szervezik meg a felmérést. A tanfelügyelőség semmiféle nyomást nem gyakorolt az iskolákra, így mindenhol helyben döntötték el, miként járnak el. Hogy pontosan hol tartják meg a vizsgát és hol nem, arról éppen emiatt összesítés nem készült, esetleg az iskolák honlapján lehetett tájékozódni – például a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban bojkottot hirdettek. Így várhatóan sok diák csak ma, a felmérés napján szembesül azzal, hogy hiába készült, nem lesz, aki tudását felmérje.

Háromszéken egyébként 1924 nyolcadikosnak kell részt vennie az elvileg ma kezdődő országosan egységes felmérőn, amelynek célja, hogy a diákok ellenőrizzék saját felkészülési szintjüket és hozzászokjanak a vizsgakörülményekhez. Az 1325 magyar, 550 román tagozatos, tizenhét speciális oktatásban tanuló és huszonnégy csökkentett látogatású programban részt vevő nyolcadikosnak ma román nyelv és irodalomból, kedden matematikából és szerdán magyar nyelv és irodalomból kell dolgozatot írnia. Az előzetes menetrend szerint az eredményeket március 16-án teszik közzé az iskolákban, a teljesítményt osztály szinten elemzik, és a szülőkkel tartott találkozókon is értékelik. A tavaly novemberi megyei szintű felmérőn a háromszéki diákok matematikából teljesítettek a leggyengébben, a jelenlévők csupán 28,4 százaléka érte el az ötöst, de a korábbi évek tapasztalata szerint a tavaszi próbavizsgán a tanulók jobban szerepelnek.

Az oktatási minisztérium tegnap felhívást intézett a pedagógusokhoz, hogy a tanulók érdekében tegyenek le az országos képességfelmérő bojkottjához hasonló „radikális” kezdeményezésekről. „A bojkott nem megoldás. Felhívást intézünk a pedagógusokhoz, akik 2018. március 1-jétől 20 százalékos béremelésben részesültek, hogy ne kezdeményezzenek olyan lépéseket, amelyek kihatással lennének a tanulókra. Első próbavizsgájuk előtt állnak, erős érzelmi hatást gyakorolna ez rájuk” – áll a szaktárca közleményében. A tárca emlékezteti a szakszervezeteket, hogy folyamatban a kollektív munkaszerződés újratárgyalása, és a szerződés értelmében az érdekvédelmi szervezetek vállalták, hogy ez idő alatt nem kezdeményeznek munkakonfliktust.