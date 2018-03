Az avatóünnep lejárt – a sportolók mehetnek? (Kármentő)

Kézdivásárhely önkormányzata annak rendje és módja szerint megszervezte az avatóünnepséget, ahogy fogalmaztak, színes programkínálat várta az érdeklődőket. A második nap aztán beszédet mondott Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere, Paul Stănescu miniszterelnök-helyettes, Ioana Bran sportminiszter, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Tánczos Barna szenátor, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia elnöke, de volt küldöttség a Magyar Jégkorongszövetség, a Román Jégkorongszövetség és a Román Korcsolyaszövetség részéről is. A sok fontos ember örömét fejezte ki a műjégpálya átadása kapcsán, hiszen így a jégkorong és a műkorcsolya utánpótlás-nevelés fellendülhet.

Igen ám, de ha eredményt akarnak elérni az országos versenyeken, akkor napi rendszerességgel kell edzeniük, ami viszont óránként 200 lejbe kerül, és ez azért szép összeg egy csapattól. A nagy ünneplés közepette csak azt felejtette el mindenki, hogy a a műkorcsolyázók lassan nem tudják kifizetni a használati díjat – volt is ebből nem is olyan régen kisebb összetűzés a szülők és a város önkormányzata között, de utóbbi továbbra sem csökkenti az óradíjat. Romániában talán a kézdivásárhelyi az egyetlen műkorcsolyapálya, amelynek használatáért a város sportolóinak fizetniük kell – az ország más pályáin a polgármesteri hivatalok száz százalékban visszatérítik a sportolók számára a költségeket. A szülők jogosan háborodtak fel, elvégre az ő adójukból is tartják fenn a létesítményt, a politikusok számára pedig nem csak kampányidőszakban, avatóünnepségen és szólamokban kellene hogy fontos legyen a fiatal nemzedékek nevelése, mint ahogy a kézdivásárhelyi önkormányzatnak sem a sportoló gyerekek szüleinek zsebéből kellene pótolnia hatmillió lejjel kisebb idei költségvetését...

A tizenkét hónapon keresztül működtethető, Európában is korszerűnek számító pálya minden feltételnek megfelel ahhoz, hogy nemzetközi mérkőzések helyszíne is legyen, a jégkorong- és a műkorcsolyacsapat folyamatos fejlődéséhez minden adott, utóbbinál neves külföldi szakembert is sikerült bevonni Petra Knežević-Kolarević edző személyében. A szerb nemzeti korcsolyaválogatott egykori segédedzője és országa műkorcsolyabajnoka foglalkozik a gyerekekkel – mindezek ellenére sem örülhetünk maradéktalanul, hiszen a műkorcsolya-szakosztályt egy év alatt sem tudták bejegyeztetni a Kézdivásárhelyi SE keretében, mert a felelős titkártól még mindig várják a szükséges iratokat.

Az önkormányzat javasolja, hogy pályázaton keresztül oldják meg a problémát, viszont a sportban nem lehet addig várni, amíg a politikum rászánja magát és kiírja a megfelelő programot. Azzal, hogy az utánpótlásnak ingyenes edzési lehetőséget biztosítanak, nem teremtenének precedenst, hiszen különbséget kell tenni utánpótlás-nevelés és a hobbi szinten, délutánonként sportolók között.

A csapból is az folyik, hogy a diákoknak több mozgásra van szükségük, és hiába szeretnek a gyermekek sportolni, hiába tehetségesek, mert a szülők hosszú távon nem tudják fizetni a használati díjat. Menjenek inkább Sepsiszentgyörgyre, mert ott ingyen edzhetnek a Sepsi Aréna melletti fedett műjégpályán?