Jégre vitték a minisztereket (A kézdivásárhelyi műjégpálya hivatalos avatója )

A nem mindennapi eseményen Paul Stănescu miniszterelnök-helyettes, regio­nális fejlesztési, közigazgatási és európai alapokért felelős miniszter, valamint Ioana Bran ifjúsági és sportminiszter is részt vett. A hivatalosságok soraiban foglalt helyet Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Tánczos Barna szenátor, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia elnöke, Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Fejér László Ödön szenátor, Sebastian Cucu kormánymegbízott, Szőcs Gyula, a Conico cég vezérigazgatója, a műjégpálya építője, valamint a Román Jégkorong-szövetség és a Román Korcsolyaszövetség képviselői, többek között Bogyó-Löffler Mária edző, a Román Korcsolyaszövetség alelnöke.

A szakemberek szerint a kézdivásárhelyi Románia legszebb és legkorszerűbben felszerelt műjégpályája, Európában is kevés hasonló létesítményt tartanak számon. Tizenkét hónapon keresztül lehet működtetni. A sportlétesítmény a Román Jégkorongszövetség előírásai alapján épült, és megfelel minden feltételnek, hogy nemzetközi mérkőzések helyszíne is legyen. A háromszintes, 5220 négyzetméteres felületű épületben – amiből a játéktér 1745 négyzetméteres – korszerű öltözők, orvosi rendelő, étkezde, bár, raktárhelyiségek és konferenciaterem is található. A beruházás összértéke megközelíti a 24 millió lejt.

Az ünnepségsorozat már péntek délután elkezdődött, amikor barátságos jégkorongmérkőzésen a kézdivásárhelyi Bikák és a sepsiszentgyörgyi Királypingvinek Sportegyesület csapata lépett pályára. A végeredmény 7–7 volt. Ezt követően a magyarországi Yesyes együttes koncertjével színesített közönségkorcsolyázás zajlott a jégen. A népszerű együttest a kézdivásárhelyi születésű Katona Tamás (dob), a Silver Proof együttes egykori tagja és a tehetségkutató versenyekről ismert Szabó Ádám (ének, harmónika) alapította 2015-ben. Az első nap programja Roller lemezlovas jégdiszkójával ért véget.

A szombati avatóünnepséget házigazdaként Bokor Tibor polgármester nyitotta meg és köszöntötte a vendégeket, meghívottakat, a nagyszámú közönséget. Dióhéjban felvázolta a műjégpálya történetét, hangsúlyozva, hogy Török Sándor volt városvezető és az akkori helyi tanács bátor döntésének eredményeként kezdték el 2006-ban az építkezést – ha ez nem történt volna meg, ma nem lehetne ünnepelni –, de 2009-ben pénzhiány miatt a munkálatok teljesen leálltak, s csak 2016 januárjától folytatták a beruházást, amikor az Országos Beruházási Társaságon keresztül a fejlesztési minisztérium átvette a sportlétesítmény finanszírozását. Azt is elmondta, hogy a műjégpálya közelében 2007-ben elkezdődött egy fedett uszoda építése, aminek folytatásához Paul Stănescu miniszter segítségét kérte.

Paul Stănescu miniszterelnök-helyettes gratulált a létesítményhez, kiemelve, hogy tudomása szerint Székelyföldön a jégkorong nemzeti sport, és az átadásra kerülő műjégpálya nemcsak a város, hanem egész Felső-Háromszék lakosságát szolgálja. Ioana Bran miniszter asszony szintén gratulált a korszerű sportlétesítményhez, ami – elmondása szerint – nem csak a profi sportolókat, hanem a korcsolyázni szerető nagyközönséget is szolgálja. Abbéli reményét is kifejezte, hogy a most átadott sportlétesítmény a jövendő jégkorong- és műkorcsolya-bajnokok iskolája, neveldéje lesz.

Tamás Sándor megyeitanács-elnök beszédében azt emelte ki, hogy a műjégpálya megépítésében fontos szerepe volt az RMDSZ politikusai lobbitevékenységének az utóbbi tizenkét év soron következő kormányai mellett, név szerint is megköszönte Borbély László, Vasile Blaga, Liviu Dragnea, Elena Udrea és Sevil Shhaideh akkori fejlesztési miniszter, valamint Markó Béla és Kelemen Hunor, volt és jelenlegi szövetségi elnök támogatását. A megértő összefogás fontosságát emelte ki, és akárcsak a céhes város polgármestere, ő is a megkezdett uszoda folytatásához Paul Stănescu segítségét kérte. „Volt egy jó ötlet, ehhez társult egy erőteljes civil összefogás a hokisok részéről, volt és van jelentős támogatás a helyi és a megyei önkormányzattól, volt és van politikai és anyagi támogatás az RMDSZ Bukarestbe küldött politikusai részéről. A megértő összefogás pedig azt jelenti, hogy volt türelmünk egymáshoz, mert olyan országban élünk, ahol az igényeinknél lassabban történik a kivitelezés” – fogalmazott a megyei önkormányzat elnöke, aki egyik szorgalmazója volt a korszerű kézdivásárhelyi jégpálya megépítésének.

A záróbeszédet Kelemen Hunor mondotta el. „Nem lesz mindenkiből profi hokis és műkorcsolyázó. De azt gondolom, aki megtanult korcsolyázni és a jégen állni, az az életben is meg tud állni két lábon. A kézdivásárhelyi műjégpálya a csíkkarcfalvi és a brassói után a harmadik az országban, amelyet a román kormány támogatásával fejezhettünk be. Gyergyószentmiklós és Marosvásárhely következik!” – jelentette be többek között az RMDSZ szövetségi elnöke. „Az általunk elképzelt, sokak által megálmodott programban tízezer gyermek korcsolyázik jelenleg, de további terveink vannak” – összegzett Kelemen Hunor. Tánczos Barna szenátor egy jégkorongozó mezt és védőfelszerelést ajándékozott a kormányfőhelyettesnek. Az ünnepség végén a szervezők jelképes ajándékban részesítették a jeles vendégeket és az egykori kézdivásárhelyi jégkorong „aranycsapat” életben lévő tagjait, néhai Györfi Gyula jogász 1954-ben alapított első csapatának kilenc jégkorongozóját. Ugyancsak Hoki bá kabalafigurával jutalmazták mindazokat, akik valamilyen formában hozzájárultak a műjégpálya megszületéséhez.

A megnyitóünnepségen közreműködtek a Csíkszeredai ISK műkorcsolyabajnokai, legtehetségesebb tagjai – Antal Bernadett, Bartalis Hajnalka, Bere Larisa és Ráduly Réka –, valamint a kézdivásárhelyi balettkorcsolya-tehetségek, Petra Knežević-Kolarević edző kis tanítványai. A rendezvény jégkorong bemutatóval és barátságos U 12-es, U 14-es és felnőtt jégkorong-mérkőzéssel ért véget.