Gyászmisén emlékeztek az ozsdolai betyárokra

A kilencven esztendővel ezelőtt, 1928-ban született Pusztai Ferenc, Dézsi Dénes és Máthé György (Jeges) emlékére Bartos Károly plébános (felvételünkön) engesztelő és emlékező gyászmisét celebrált pénteken este a kézdisárfalvi Nagyboldog­asszony római katolikus kápolnában. A megemlékezést, akárcsak az előző években, ezúttal is Szabó Ottó helybeli fafaragó kezdeményezte.



A három, kommunizmus elleni harcos tisztelői – helybeli, kézdivásárhelyi, kézdioroszfalvi és ozsdolai lakosok, mintegy harmincan, többek között a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Kézdiszéki Székely Tanács tagjai – 1989 óta kilencedik alkalommal emlékeztek meg Ozsdola és a Kászonok hős fiairól.

Bartos Károly plébános bejelentette: hármukért ajánlja fel a szentmisét, akik fegyverrel a kezükben hősiesen helytálltak a vörös terrorral szemben.

„Ez a három ember szembefordult az igazságtalan világgal, amit akárhogy nézünk, Isten szemében hőstett, mert őszintén szólva a mai világban eléggé gyávák vagyunk. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az életét védje. Ők igazából nem is akartak gyilkolni, csak akkor öltek, amikor őket is meg akarták gyilkolni. A felebaráti szeretet is élt bennük, segítették a szegényeket, akiknek nem volt fájuk, azoknak beszerezték” – hangsúlyozta a plébános.

A szentmise után a jelenlevők a művelődési otthonba vonultak, ahol a megemlékezés állófogadással és kötetlen beszélgetéssel ért véget.